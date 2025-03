«Cuatro años más» sin referencia a reelección

Como todo lo que tiende a no llegar a conclusión y a dar bandazos, como ocurre con cierto encausamiento movido por el propósito de castigar supuestos actos de corrupción respetando las formas, el país ya entró a las periodicidades del borrón y cuenta nueva por no haberse dado en el blanco procesalmente todavía. El exprocurador Jean Alain Rodríguez se encuentra en una presunción de inocencia con la que podría cargar el resto de su vida si se toma en cuenta el récord de reenvíos por incidentes e interposición de recursos que tienen alejado de conclusiones al contencioso en nombre de los legítimos e indiscutibles derechos de defensa, una opción que siempre aparecerá en el camino. Habrá que comenzar de cero nueva vez por «cuatro años más» con este vapuleado expediente, según apreciación de los entendidos; visto lo difícil que ha sido calificar los hechos y dictar sentencia en el umbral del plazo fatal de que, con arreglo al Código Procesal Penal, ningún juicio debe exceder duración y el llamado caso Medusa no sería la excepción por lo que se aproxima a la extinción de lo que ya no puede ser juzgado nuevamente. A Dios que reparta suerte que en eso de asignar culpas, no hay para nadie; ni siquiera para los que no han sido capaces de hallarlas.

Puede leer: Ley asigna a la Justicia recursos que no recibe

Importante aniversario en el periodismo de RD

El fraterno matutino de circulación gratuita El Día llega en esta fecha a 23 años de fecunda existencia como informador y orientador de la sociedad dominicana; una impecable hoja de servicios y de deber cumplido en el seno del Grupo de Comunicaciones Corripio del que forma parte. La aceptación y reconocimiento ganados en los lectores por su profesionalidad y ética, en sombríos tiempos de posverdades por las redes, coronan día a día el esfuerzo de hombres y mujeres con alto sentido del deber que hacen posible sus ediciones bajo el liderazgo de José P. Monegro, José Miguel Febles y Franklin Puello. Un equipo de firme dedicación al mejor ejercicio del periodismo. Felicitaciones desde este ángulo del magnífico edificio que nos aloja.