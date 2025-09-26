Cuatro provincias y el DN, siguen en alerta roja; 14 están en amarilla y 11 en verde

Cuatro provincias y el DN, siguen en alerta roja; 14 están en amarilla y 11 en verde

COE mantiene 29 provincias en alerta por lluvias e inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que se mantienen cuatro provincias en alerta roja, incluyendo el Distrito Nacional, 14 en alerta amarilla y 11 en verde, por la incidencia en casi todo el territorio nacional de una onda tropical y una vaguada.

En ese orden, detalló que las demarcaciones en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Peravia, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Barahona, La Vega, Pedernales, Monseñor Nouel, La Altagracia.

En verde: Elías Piña, Montecristi, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez,Santiago, Bahoruco, Valverde y Espaillat

La institución reiteró el llamado a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como a evitar el uso de balnearios, por la turbiedad y la fuerza de las corrientes.

El organismo precisó que, durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente sobre el litoral caribeño y provincias del suroeste, aunque se espera que tengan menor intensidad que las ocurridas en horas anteriores.

