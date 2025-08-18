Cuba denuncia despliegue militar de EE.UU. en el sur del Caribe

  • EFE
Cuba denuncia despliegue militar de EE.UU. en el sur del Caribe

Medidas podrían impulsar crecimiento de pequeñas empresas cubanas.

    El Gobierno cubano denunció este lunes la presencia de “fuerzas militares navales y aéreas” de Estados Unidos en el sur del de Marzo Caribe y negó que el despliegue sea una maniobra para luchar contra los carteles de la droga.  

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que los movimientos del ejército estadounidense en el Caribe responden a la “corrupta agenda” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió que se respete a la región como “zona de paz».

  “Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz”, afirmó.  

Según desveló la semana pasada la cadena de televisión estadounidense CNN, Estados Unidos ha comenzado a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia en la región con aviones, barcos y lanzamisiles.

  Los medios asignados a esta misión de vigilancia incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

  Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.   Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye “sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales».

  Los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) firmaron en 2014 una proclama en la que declararon su región “zona de paz».

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Cuba denuncia despliegue militar de EE.UU. en el sur del Caribe
Cuba denuncia despliegue militar de EE.UU. en el sur del Caribe
18 agosto, 2025
Disidente cubana exiliada en Santo Domingo: «Seguiré luchando por los presos políticos»
Disidente cubana exiliada en Santo Domingo: «Seguiré luchando por los presos políticos»
16 agosto, 2025
Bolivia elige a República Dominicana como nuevo hub comercial inversión del Caribe
Bolivia elige a República Dominicana como nuevo hub comercial inversión del Caribe
16 agosto, 2025
Bolivia elige a República Dominicana como su nuevo hub comercial y de inversión en el Caribe
Bolivia elige a República Dominicana como su nuevo hub comercial y de inversión en el Caribe
15 agosto, 2025
Fidel Castro en su natalicio: Las frases más célebres que marcaron su legado
Fidel Castro en su natalicio: Las frases más célebres que marcaron su legado
13 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo