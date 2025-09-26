Cuba expresa deseo ampliar relación con República Dominicana

Cuba expresa deseo ampliar relación con República Dominicana

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó ayer, jueves, a su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez, el deseo de La Habana de consolidar las relaciones bilaterales y ampliar vínculos comerciales. Rodríguez escribió en las redes sociales que destacó “la voluntad de Cuba de continuar consolidando las relaciones bilaterales y ampliando los vínculos económico-comerciales”, durante las conversaciones que mantuvo con Álvarez en el marco de las sesiones de la Asamblea General de ONU. El encuentro entre los cancilleres cubano y dominicano coincidió con la ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de ambos países realizada -de forma virtual- este jueves.

La Cancillería de La Habana informó que la ronda transcurrió en un ambiente “profesional y cordial”, y “se evidenció la voluntad mutua de continuar consolidando los vínculos y mecanismos de cooperación en materia migratoria y consular». Además, refirió que abordaron asuntos relacionados con el enfrentamiento a la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes y otros actos ilícitos asociados a la migración irregular. “Esta nueva ronda migratoria reafirma la voluntad de ambos países de reforzar la cooperación a favor de una migración regular, ordenada y segura”, añadió la nota.

