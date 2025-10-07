Cuando las pioneras del feminismo dominicano decidieron autoproclamarse ciudadanas, en la segunda década del pasado siglo, encontraron en Cuba, Nicaragua y Venezuela aliadas de luchas y de pensamiento, con las cuales emprendieron la imperiosa tarea de mostrarles a los hombres de poder sus causas de derechos a favor de las mujeres del hemisferio.

Las adelantadas feministas de nuestro país con este paso abrían los caminos parciales a la descolonización de los Estados Unidos, que para la época ocupaba a la República Dominicana, Nicaragua y Haití, mientras establecía influyentes petroleras en Venezuela y daba visto bueno a las acciones del presidente cubano socio de sus inversiones.

Puede leer: Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

No obstante, a través de canjes de revistas y cartas, mantenían un diálogo permanente con las pioneras españolas, principalmente con Carmen De Burgos, periodista y maestra, que presidía la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, y seguían paso a paso los históricos pasos de Clara Campoamor, una de las primeras mujeres diputadas de España, defensora del sufragio de la mujer.

De Burgos, en compañía de la socióloga y enfermera mexicana Elena de Arizmendi, consolida una red que permite que para octubre de 1922, las dominicanas lean a través de la revista Fémina los importantes discursos de las cubanas Pilar Jorge de Tela, presidenta del Club Femenino de Cuba, y Pilar Morlón de Menéndez.

Sobre ambas, especialmente del feminismo que profesaban, alza la voz el intelectual dominicano Federico Henríquez y Carvajal, en 1923, para defenderlas de las críticas de la sufragista estadounidense Mrs. Carrie Chapman Catt.

Una de las acciones que impulsan Jorge de Tela y Morlón de Meléndez era la lectura de novelas realizadas por escritoras adeptas a la causa de la ciudadanía, con especial interés en la periodista venezolana Inocencia García… A ella también se le dedicarían bellas veladas en nuestro San Pedro de Macorís, puesto que alcanzó la estima entre las dominicanas por su defensa y valoración a las amas de casa con su novela “El valor en la mujer” -éxito de lectura en 1924-. También, a través de las cartas de Petronila Angélica Gómez Brea, conocían a la escritora venezolana Otilia B. López, editora de la revista Progreso y Cultura.

En aquellos años, se intercambian postales y establecen pensamientos comunes con la presidenta de la Liga Feminista de Nicaragua, la socióloga Josefa Toledo Sandoval. Ella advierte a Elena de Arismendi sobre los sucesos de la Batalla de Ocotal, el 16 de julio de 1927, en Segovia, Nicaragua. Escribe la enfermera mexicana —en “La victoria de Ocotal” (1928)— “El éxito comercial no es excusa para invadir otra República y destruir su soberanía (…) para asegurar el poder no se traiciona la Patria (sic)”.

Aquellos sucesos también alertaron, en Chile, a la escritora Gabriela Mistral (Premio Nobel de Literatura 1945), quien hizo una solicitud pública para evitar las confrontaciones fruto del intervencionismo.

Pasa un siglo, la geopolítica cambia y las democracias de estas naciones en las que nuestras primeras ciudadanas encontraron alientos enfrentan desafíos. Pero era preciso mostrar cómo nuestras pioneras abrazaron causas más allá que la de mejorar sus propias condiciones de opresión. Pensaron en nuestra América y colocaron a la República Dominicana en alianza con sus pueblos, siempre.