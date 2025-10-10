Cubs empatan serie y obligan a 5to. juego

CHICAGO. Ian Happ conectó un jonrón de tres carreras ante el derecho dominicano de Milwaukee, Freddy Peralta, para que los Cachorros de Chicago vencieran anoche por 6-0 a los Cerveceros y empataran 2-2 la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Enfrentando la eliminación por segunda noche consecutiva, el jugador con más tiempo en los Cachorros tomó el asunto en sus propias manos en la noche del jueves en el Wrigley Field para forzar a un quinto y decisivo partido en la batalla por ganar la división y avanzar a la serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cuadrangular de Happ ante Peralta se produjo en el primer inning del Juego 4, dándole a los Cachorros una ventaja de 3-0 en ese momento. Los Cachorros estaban abajo 1-2 en esta SDLN al mejor de cinco.

Antes del Juego 4, Happ se había ido de 10-1 con dos bases por bolas y cinco ponches en la SDLN.