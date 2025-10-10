Cubs empatan serie y obligan a 5to. juego

  • Hoy
Cubs empatan serie y obligan a 5to. juego

Ian Happ recorre las bases.

CHICAGO. Ian Happ conectó un jonrón de tres carreras ante el derecho dominicano de Milwaukee, Freddy Peralta, para que los Cachorros de Chicago vencieran anoche por 6-0 a los Cerveceros y empataran 2-2 la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Enfrentando la eliminación por segunda noche consecutiva, el jugador con más tiempo en los Cachorros tomó el asunto en sus propias manos en la noche del jueves en el Wrigley Field para forzar a un quinto y decisivo partido en la batalla por ganar la división y avanzar a la serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cuadrangular de Happ ante Peralta se produjo en el primer inning del Juego 4, dándole a los Cachorros una ventaja de 3-0 en ese momento. Los Cachorros estaban abajo 1-2 en esta SDLN al mejor de cinco.

  Puedes leer: Djokovic, décima semi en Shanghái

Antes del Juego 4, Happ se había ido de 10-1 con dos bases por bolas y cinco ponches en la SDLN.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Supérate: la inversión en política social se nota

Supérate: la inversión en política social se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo