Cuenta regresiva para el otoño: así cambian los días en República Dominicana

El verano está en su recta final y ya se empiezan a notar los primeros cambios que anuncian la llegada del otoño. El analista meteorológico Jean Suriel informó que el próximo 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio, marcando oficialmente el inicio de una de las estaciones más espectaculares en República Dominicana.

En los últimos días el país ha entrado en un proceso de transición muy perceptible: amanece un minuto más tarde y oscurece un minuto más temprano cada día, reduciéndose poco a poco las horas de luz solar.

Este sábado, por ejemplo, el sol salió en distintos puntos del país en los siguientes horarios: Santo Domingo a las 6:26 a.m.; Santiago a las 6:29 a.m.; Monte Cristi a las 6:32 a.m.; Punta Cana a las 6:20 a.m.; y Barahona a las 6:31 a.m.

A estos cambios se suma otro detalle que cautiva: los espectáculos de colores en amaneceres y atardeceres que ya pueden disfrutarse en gran parte del territorio dominicano, un aviso natural de que el calendario avanza.

Pese a que el verano termina el 22 de septiembre, Suriel recordó que las altas temperaturas y sensación térmica sofocante se mantendrán hasta finales de octubre debido a la ubicación tropical del país.

