Cuentan votos observados en Uruguay

La Corte Electoral comenzó el martes el llamado “segundo escrutinio” de los votos del balotaje realizado el domingo en Uruguay, en el cual se incorporarán al conteo los llamados “votos observados” y los partidos podrán impugnar los votos anulados. No se espera que el recuento altere la posición del candidato opositor Luis Lacalle Pou, quien lleva 28,666 votos de ventaja sobre el oficialista Daniel Martínez, lo que representa un 1.2% del electorado. Se estima que el viernes la Corte Electoral proclame al ganador de la elección. Lacalle Pou dijo el domingo que su ventaja es “irreversible”. Martínez, sin embargo, no ha admitido su derrota. En su primera jornada, el segundo escrutinio completó el 20.5% de los circuitos. Los funcionarios de la Corte Electoral no trabajaron el lunes, para reponerse del desgaste de la jornada de votación del domingo. La sociedad uruguaya ha esperado el conteo definitivo en calma y sin incidentes.