Cuentas de pago electrónico: cómo funcionan y para qué sirven

Las cuentas de pago electrónico han ganado protagonismo en la República Dominicana como una herramienta para la inclusión financiera. Estas cuentas permiten realizar pagos digitales sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional.

Según el Reglamento de Sistemas de Pago, estas cuentas consisten en una credencial de pago asociada a un cliente de una entidad de pago electrónico (EPE) o de una entidad de intermediación financiera (EIF). El dinero almacenado en ellas se considera dinero electrónico, pero no constituye un depósito.

En ese sentido, la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) reveló la importancia de su funcionamiento y para que pueden utilizarse.

Puede leer: Aporte industria avícola al PIB es RD$60,000 MM

¿Para qué se usan las cuentas de pago electrónico?

Las cuentas de pago electrónico son ideales para transacciones cotidianas de bajo monto, como:

Transferencias de fondos

Pagos en terminales de puntos de venta (POS), como supermercados o tiendas

Compras en comercios electrónicos

Retiros en cajeros automáticos

Pago de facturas de servicios, como el agua o la energía eléctrica

Recarga de minutos o datos móviles

Ventajas

Una cuenta de pago electrónico ofrece múltiples ventajas y facilidades de acceso al sistema financiero, especialmente para quienes realizan transacciones de pequeños montos, viven en zonas rurales o tienen ingresos limitados.

Estas cuentas pueden abrirse fácilmente desde un celular o aplicación móvil, sin necesidad de acudir a una sucursal física, demostrar ingresos o contar con historial bancario.

No tienen cargos por apertura, mantenimiento ni manejo mínimo como algunas cuentas tradicionales, lo que favorece la inclusión financiera y bancarización.

Límite de las cuentas de pago electrónico

Las cuentas están reguladas por el Reglamento de Sistemas de Pago, emitido por la Junta Monetaria. Este reglamento establece que el balance máximo que una cuenta de este tipo puede mantener en un período de 30 días calendario es de RD$60,000.00.

Este límite se ajusta cada año conforme a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Banco Central de la República Dominicana.

Sin embargo, existen excepciones. Los clientes de las EIF con historial crediticio favorable y que cumplan con la debida diligencia pueden solicitar un aumento del límite.

¿Qué son las entidades de pago electrónico?

Las Entidades de Pago Electrónico (EPE) son instituciones autorizadas por la Junta Monetaria y reguladas por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Estas entidades pueden ofrecer servicios financieros digitales sin ser bancos tradicionales.

Algunas cuentas destacadas son: