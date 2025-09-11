Cuestionan legalidad de declaración de emergencia para compras y contrataciones en el sector eléctrico

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) cuestionó la legalidad de la declaración de «emergencia nacional» para compras y contrataciones en el sector eléctrico, emitida por el Gobierno de Luis Abinader mediante el decreto No. 517-25.

De acuerdo al presidente de la organización, Julio César De la Rosa Tiburcio, el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción, elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, establece con precisión meridiana, en ocasión de que puede aplicar: “La contratación por emergencia nacional debe resolver un acontecimiento cierto, evidente y concreto que sobresale, y por tanto no hacen falta pruebas de su existencia, pues implica una real afectación al Estado y al interés general. En ese sentido, la adquisición del bien o la contratación del servicio u obra debe estar limitada a lo estrictamente necesario para remediar lo inminente, prevenir mayores desastres y atender lo exclusivamente necesario como consecuencia del hecho que causa la emergencia”.

Aseguró que el problema del sector eléctrico es el resultado de la falta de planificación, lo que significa que ha transcurrido tiempo suficiente para solucionarlo, no es el resultado de un fenómeno natural o una pandemia, sino por la improvisación, lo que además ha motivado gastos desproporcionados para el sostenimiento, por lo que no aplica declarar el Estado de Emergencia, por no reunir los requisitos establecidos a esos fines, como se desprende del Manual de Procedimientos de Contratación por Excepción.

“La contratación por emergencia no aplica para necesidades extendidas en el tiempo, como bienes de entrega diferida, servicios de ejecución sucesiva y tampoco obras que no resuelvan la situación inmediata. Por ejemplo, no podrá contratarse por emergencia nacional la reparación de infraestructura cuya ejecución no sea inmediata, sino que se demora en el tiempo, pues en ese caso se trata de una necesidad de reparación que, si bien se deriva del hecho que causó la emergencia, puede organizarse un procedimiento competitivo ordinario para atenderlo. La compra o contratación por emergencia será lo estrictamente necesario para que la infraestructura se sostenga y no colapse, pero no así para rehabilitarla”, pronunció.

Es penoso, afirmó De la Rosa Tiburcio, que la excepción esté sustentada, entre otros considerandos, como el siguiente: “CONSIDERANDO: Que los efectos de la pandemia de la COVID-19 durante los años 2020 y 2021 y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania (2022 en adelante) ralentizaron las inversiones de las empresas distribuidoras de electricidad en proyectos de rehabilitación y expansión de redes, así como en el abastecimiento de equipos de transformación y medición, afectando la calidad y sostenibilidad del servicio”, oportunidades han tenido para enfrentar el déficit, cumpliendo con las disposiciones legales. Concluyó el vocero de ADOCCO.

