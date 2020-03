Cuestionan precisión pruebas rápidas virus

Algunos líderes políticos están elogiando un posible avance en la lucha contra el COVID-19: una prueba de sangre con un simple pinchazo o hisopos nasales que puede determinar en cuestión de minutos si alguien tiene, o ha tenido, el coronavirus que provoca la enfermedad.

Los test podrían revelar el verdadero alcance del brote y ayudar a separar a los sanos de los contagiados. Pero algunos científicos han cuestionado su precisión.

Las esperanzas descansan en dos tipos de pruebas rápidas: las de antígeno, que emplean un hisopo de nariz o garganta para detectar el virus, y las de anticuerpos, que buscan en la sangre evidencias de que una persona lo tuvo y se recuperó. Los test escasean, y algunos consideran que no son fiables. “El mercado está loco”, dijo el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, el jueves, lamentando la escasez de mascarillas, equipos de protección personal y pruebas rápidas, debido a que “todo el mundo quiere comprar productos que se fabrican en cantidad inferior a la que se solicita en estos momentos por parte de todos los países”.

El gobierno español devolvió el jueves 9.000 test rápidos de antígenos considerados no fiables a su fabricante que, según el gobierno de China, no tenía licencia para venderlos.