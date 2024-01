¡Cuidado! Advierte peligro de que tribunales no fallen en casos corrupción

El abogado Francisco -Pancho- Álvarez Valdez, advirtió este miércoles sobre el peligro de que los tribunales del país no emitan fallo en los casos de corrupción que conocen actualmente, como el Antipulpo, Medusa, Calamar, Coral y Coral 5G.

El jurista indicó que de presentarse esta situación sería una gran injusticia, por lo que hizo un llamado a los jueces a decidir si los imputados en estos procesos son culpables o inocentes, de acuerdo a las pruebas que se presenten.

«Sería una gran injusticia que estos casos no se conozcan, porque hay una regla de materia procesal penal que dice que debe haber una decisión en un plazo razonable«, dijo Álvarez Valdez, y explicó que si no ocurre esa sentencia dentro de cuatro años a partir de la medida de coerción, se extingue la acción penal sin examinar las pruebas y determinar si ahí realmente hubo un crimen o no.

Pancho Álvarez, Millizen Uribe y Adalberto Grullón

Asimismo, recordó que Participación Ciudadana envió una carta al presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, señalándole la necesidad de que ese órgano interviniera creando las condiciones administrativas necesarias para que los jueces tengan el tiempo de conocer los casos judiciales en el plazo.

«Por ejemplo: Si un juez tiene un caso complejo, que se centre en conocerlo y no tenga 50 más al mismo tiempo, porque no podrá manejarlos. En segundo lugar, que se creen las condiciones para que se pueda celebrar audiencia todos los días. Entonces, ese tipo de decisiones administrativas que no tienen que ver con el conocimiento del caso, en cuanto al fondo, la pueden tomar perfectamente y se han tomado en el pasado», detalló.

Pancho Álvarez además consideró que al Programa Mora Cero, se debe agregar «cero extinción de la acción pública por razonas de demora en el conocimiento de los casos».

«Quien pone las causas o las excusas para que se dilaten los casos, son los abogados de los imputados. Sin embargo, eso lo controla el juez, quien es el responsable de que los plazos se respeten y se pueda conocer el fondo de los casos en el tiempo razonable que manda la ley», explicó.

También entiende que el Ministerio Público debe redefinir sus estrategias de cara al futuro, asegurando los resultados.

«Tiene que avanzar su investigación antes de solicitar medida de coerción, cuestión de que cuando lo hagan ya el caso esté prácticamente preparado, porque a partir del momento en que se fija medida de coerción comienza a correr el plazo de los cuatro años», declaró el abogado.

Francisco Álvarez (Pancho), quien también es experto en temas de institucionalidad y transparencia, ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa televisivo «Uno+Uno», que se transmite por Teleantillas, canal 2.

