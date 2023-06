Cuidado con los ministros “popis” presidente

Muchos funcionarios no están ayudando al presidente. Algunos hasta han perdido el rumbo de la humildad, algo que necesariamente Luis Abinader tendrá que sopesar a la hora de enviar sus tropas de funcionarios a las calles para tratar de conquistar los puntos faltantes en la simpatía del electorado nacional.

No me imagino a varios de los llamados “popis” metidos de lleno en algunos de nuestros sectores populares o pueblos del interior conversando con humanos, pues, la nitidez y las marcas de sus blancas camisas, mayormente chacabanas mangas cortas como es el estilo de esta gestión, difícilmente se unten del sudor de muchos de los dominicanos o funcionarios del tercer nivel, que ven a estos como seres de otros planetas por la lejanía que han mostrado antes sus demás compañeros.

Abinader es un hombre cuya humildad se le observa hasta en la silueta de su mirada, con una inteligencia y una paciencia que raya en el espanto, elementos estos que debe de ir transmitiéndoles a quienes dentro de su gabinete se creen infalible, intocable, seres de otras galaxias, cuyos cargos a muchos se les ha ido a la cabeza, mientras que otros al nacer en cuna de oro nunca han pisado el fértil suelo de la tierra.

Algunos de los actuales funcionarios deben entender que desde la cúspide en donde se encuentran no se hace ni se vende un candidato presidenciable, sino que este se construye a base del mano a mano, de la interacción con sus bases, de darle respuestas adecuadas y mostrar positivos resultados a la población y al gobierno que representan.

Muy a pesar de que muchos aspirantes desde ya han ocupados posiciones sean electorales o porque tengan grupos empresariales detrás timoneando sus figuras de cara al futuro de sus intereses, eso no basta, con eso no se mide si tiene o no liderazgo, este se mide por el grado de aceptación que se tenga ante una población observadora.

Se debe tener cuidado con la manera de cómo algunos de los llamado ministros inalcanzables, incomunicados, y hasta “extraterrestre” han estado actuando.

No se sabe por recomendaciones de quien o quienes, algunos de estos, solo se dejan ver en multitudinarios eventos o inauguraciones en donde participan y cuyos responsables de la seguridad, hasta atropellan periodistas o al compañerito o funcionarios de tercer o cuarto nivel que desea preguntarle o entregarles encomiendas de sus comunidades.

Se hace urgente, que el presidente convoque con urgencia a esos ministros, previo estudio, claro está, y les ponga las cosas claras, para que actúen como humano frente a una sociedad que critica esas actuaciones, la cuales y si no se toman las medidas de lugar, al final la sabiduría popular sabrá cobrarse en la urna su falta de humildad y de ese sentido común del que algunos carecen, haciéndole con esto un flaco servicio a un hombre que como Luis Abinader necesita esos cuantos puntos para llegar a la cima de la reelección.