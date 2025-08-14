¿Cuidas tu boca como cuidas el resto de tu cuerpo?

Los problemas bucales están relacionados con enfermedades cardíacas, diabetes e incluso Alzheimer, y los expertos explican cómo mantener la salud bucal con cuidados sencillos y tecnologías modernas

Cepillarse los dientes todos los días parece un hábito sencillo y suficiente para mantener la boca sana. Pero lo cierto es que la salud bucal va mucho más allá y puede impactar directamente en el corazón, el cerebro e incluso la autoestima. Datos de la OMS muestran que las enfermedades periodontales siguen siendo una de las principales causas de pérdida de dientes en adultos en América Latina, como resultado de la acumulación de biopelícula dental, una capa invisible de bacterias que se aloja entre los dientes y las encías.

Para el cirujano dentista y SDA Trainer de la Swiss Dental Academy de EMS Brasil, Dr. Fabio Cussi, cuidar la boca significa cuidar la salud en su conjunto. “La higiene bucal influye directamente en nuestra capacidad para comer, hablar, sonreír, socializar e incluso expresar emociones. Los problemas bucales pueden provocar malestar, dolor y baja autoestima, y también empeorar enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso el Alzheimer”, afirma.

El villano invisible: el biofilm dental

Conocida popularmente como placa, la biopelícula dental es una capa de bacterias que se acumula en dientes y encías, alimentándose de desechos y saliva. “A pesar de ser invisible, se desarrolla rápidamente y puede provocar desde caries hasta enfermedad periodontal”, advierte Cussi. Por tanto, el cepillado por sí solo no es suficiente. La higiene interproximal diaria mediante el uso de hilo dental o incluso cepillos interproximales es fundamental para eliminar el biofilm, especialmente en zonas de difícil acceso.

Limpieza profesional: menos molestias, más resultados

Para garantizar una limpieza completa, el seguimiento en la oficina también es fundamental. Y tecnologías como el Protocolo GBT (Terapia Guiada por Biofilm) han estado revolucionando esta atención. Desarrollado por EMS, GBT combina equipos de alta precisión con un enfoque de ocho pasos que elimina la biopelícula, el sarro e incluso las manchas, sin dolor y de forma mínimamente invasiva. “El protocolo permite una limpieza profunda de dientes, prótesis y mucosas bucales, con mayor comodidad y seguridad para el paciente y previsibilidad para el odontólogo”, explica Cussi.

Dr. Fábio Cussi

Señales de advertencia y rutina preventiva

El sangrado de las encías, el mal aliento persistente, la sensibilidad o el dolor al masticar son signos que no se deben ignorar. “La consulta preventiva permite identificar estas afecciones al inicio y definir la frecuencia ideal de seguimiento”, aconseja el especialista. Además, incorporar cuidados a tu rutina es fundamental para mantener la disciplina. «Un ejemplo que doy a mis pacientes es el de tener siempre a mano un cepillo de dientes y hilo dental. Asociar la higiene bucal con el baño puede ayudar a crear un nuevo hábito».



Por qué necesitamos hablar más sobre la salud bucal

Aunque muchos brasileños todavía subestiman el impacto de la boca en la salud general, los expertos refuerzan que los cuidados preventivos son la clave para evitar tratamientos complejos. Y más que evitar problemas, mantener la salud bucal puede ser un paso decisivo hacia el bienestar y la calidad de vida.



“Así como nadie debe ignorar la importancia de un control médico periódico, la visita al dentista debe ser vista como una parte esencial de la prevención de la salud”, concluye Cussi.

Acerca de EMS

Fundada en 1981, EMS, Electro Medical System, es una empresa suiza de dispositivos médicos que opera en tres áreas de la salud: Dental, Terapia del Dolor y Urología, con equipos de última generación y tecnología moderna. EMS se basa en tres pilares importantes: la tecnología de calidad y precisión suiza, la evidencia clínica comprobada sobre la eficacia de sus métodos y productos, y plataformas de educación de primer nivel.

Para más información, accede a las clínicas certificadas a través del GBT Finder y más detalles en GBT Paso a Paso.



Acerca del Dr. Fabio Cussi



El Dr. Fábio Cussi es Cirujano Dental en Brasilia, DF, Brasil. Licenciado en Odontología por la UNIUBE – Universidad de Uberaba, tiene especialización en Prótesis Dental y Endodoncia. Tiene una Maestría en Odontología de la Universidad de Brasilia, donde desarrolló un profundo conocimiento en el área de cariología. Es profesor de cursos de especialización en Prótesis Dental y Odontología en el IOA Brasília.

Desde agosto de 2017 es miembro de iDent, contribuyendo a la innovación y excelencia en la práctica odontológica. El Dr. Fábio es reconocido por su compromiso con la atención de calidad y la educación continua en odontología. Imparte cursos en el área de Odontología Preventiva con énfasis en la prescripción individualizada de productos de higiene bucal. Actualmente, el especialista también es SDA Trainer en la Academia Dental Suiza de EMS Brasil.