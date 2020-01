“Culpables” abre cartelera de películas dominicanas

La película “Culpables”, del cineasta José Enrique Pintor (Pinky), abrió la cartelera de películas dominicanas la noche del miércoles.

La cinta, que es el primer estreno criollo del año, tuvo su gala premier en Caribbean Cinemas de Downtown Center para los actores, invitados especiales y miembros de la prensa, mientras que para el público en general la cinta está disponible desde ayer en los cines del país.

Previo a la proyección del filme, Pinky expresó que quedó muy a gusto con el resultado final de la película en la que apuesta al género suspenso y donde logró reunir en pantalla a un elenco de actores muy preparados.

“Queríamos iniciar el año con una película en un género que no es muy común en el cine dominicano porque nuestra meta era llegar con algo distinto. A mí particularmente me encanta el suspenso, y no había tenido la oportunidad de hacerlo desde ‘La cárcel de La Victoria’, por lo que reencontrarme con este género ha sido muy gratificante”, comentó Pinky Pintor.

“Culpables” cuenta la historia de una familia que sufre un “secuestro express” y durante el desarrollo del mismo va saliendo a la superficie la realidad de cada personaje involucrado en la historia. En ella se toca como tema principal la violencia intrafamiliar, razón que origina toda la trama.

Aunque presentan al joven actor dominicano Juan Carlos Sued como protagonista de la cinta, la mayor carga actoral está sobre los hombros del veterano Jalsen Santana, quien encarna a Dante, un hombre que, más allá del dinero, lo único que quiere es venganza. Sin dudas que su actuación, junto a la de Carlota Carretero, como Paloma, son las más destacadas de la cinta.

Completan el reparto Hensy Pichardo, Gerardo “El Cuervo” Mercedes, Pepe Sierra, Carlota Carretero y María José Pintor.