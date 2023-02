Cultiva relaciones de calidad

Por Wendy Berroa Hernández

Haz escuchado la frase “Eres el promedio de las 5 personas que te rodean” es una de las frases de Jim Rohn, empresario estadounidense, autor y orador motivacional, él explica que si te rodeas de personas quejumbrosas, malhumoradas o malintencionadas pronto estarás actuando igual, si, los patrones de los que nos rodean solemos imitarlos o asumirlos como propios. Y es que la calidad de tu vida está directamente conectada a la calidad de tus relaciones.

Las personas que te rodean están constantemente influyendo en ti con sus consejos e historias sus s creencias y concepto, aunque quizás no seas así, tomas y dejas de lo que te rodea, si estas rodeado de personas inteligentes, trabajadoras, colaboradoras, que destacan por su alta grado de humanidad y don de gente, honestas, que les gusta enseñar las buenas maneras y el buen comportamiento, esto también lo adaptaras a tu patrón de vida, de manera consciente o inconsciente muchas veces se adhieren a ti.

Cuida a quién le das acceso a tu vida.

Hay acciones y decisiones que te motivan a cambiar completamente tu calidad de relaciones: si puedes responder esta pregunta, tendrás en tus manos una gran herramienta de cambio ¿Quién aún tiene acceso a ti y no suma a tu vida?

En los últimos meses he hecho muchos cambios. Cada vez tengo aún más claridad de a quién permito en mi círculo cercano.

Me he dado cuenta que lo más doloroso ha sido tener cerca a personas que tienen valores completamente distintos y no tienen una visión similar.

Tener personas cerca que se alegren por tus éxitos, que crean en ti y en tus sueños, que sean transparentes y puedas apreciar que la dinámica entre ustedes es limpia. Sin manipulaciones, sin culpas, ni envidias, ni desconfianza. Con las que solo reina el amor, con un propósito claro de vida, con gratitud, y un fuerte anhelo de crecimiento físico, espiritual y profesional. Ese es el estándar, esa es la calidad de relaciones que debes aceptar en tu entorno y disfrutar.

No consientas menos.