Cultura lamenta el fallecimiento del destacado poeta dominicano Alexis Gómez Rosa

El Ministerio de Cultura lamentó el fallecimiento, este jueves 29 de noviembre, del reconocido intelectual dominicano Alexis Gómez Rosa, a causa de un derrame cerebral.

Al momento de su muerte, Gómez Rosa se desempeñaba como asesor Especial del ministro de Cultura; y, a lo largo de su trayectoria, trabajó para el Consejo Presidencial de Cultura y ocupó importantes posiciones en la entidad cultural, entre estas, director General del Libro y la Lectura, director de Proyectos Especiales y director de la Editora Nacional.

Alexis Gómez Rosa nació en Santo Domingo, el 2 de septiembre de 1950. Fue poeta, ensayista y narrador. Cursó la educación elemental y secundaria en Santo Domingo, Licenciatura en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Maestría en Literatura Hispanoamericana por New York University. Fue profesor de Lengua Española en el sistema de educación pública de New York y enseñó Cultura Dominicana en The City University of New York (Hunter College).

En 1981, fundó la colección de poesía Luna Cabeza Caliente. Galardones literarios obtenidos: dos primeros premios del Concurso de Poesía de Casa de Teatro, en 1990 con New York City en tránsito de pie quebrado, y en 1996 con Self Service Poems; dos Premios Nacionales de Poesía Salomé Ureña de Henríquez, en 1991 con Si Dios quiere y otros versos por encargo y en el 2005 con Ferrybout de una noche invertebrada; primer premio del Concurso de Cuento Funglode (2008) y primer premio del Concurso de Cuento sobre el béisbol (2008), patrocinado por la Secretaría de Estado de Cultura. Perteneció al grupo de Poetas de post-guerra, surgido a raíz de la Guerra de abril de 1965.

Publicó gran cantidad de libros, entre ellos: Oficio de post-muerte, High Quality, Ltd., Contra la pluma la espuma, Tiza y tinta, Adagio Cornuto, Lápida circa y otros epitafios de la torre abolida, La tregua de los mamíferos y Ferryboat de una noche invertebrada.