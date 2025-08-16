Cumbre en Alaska: La tensión entre Trump y Putin tras negociaciones sin acuerdos claros

  • EFE
Cumbre en Alaska: La tensión entre Trump y Putin tras negociaciones sin acuerdos claros

REUTERS/Kevin Lamarque

Anchorage.- El contraste entre las caras sonrientes y los gestos cercanos a la llegada y la seriedad de la declaración final conjunta ante la prensa entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha elevado las especulaciones sobre qué pasó durante las más de tres horas de negociaciones sin anuncio de acuerdos en Alaska.

Trump recibió a Putin este viernes en la cumbre de Alaska con el semblante relajado y sonriente y hasta invitó al líder ruso a recorrer una parte del trayecto en su limusina presidencial.

Esos gestos contrastaron, tras más de tres horas de negociaciones, con las caras serias y las prisas de la comparecencia ante la prensa de ambos líderes; con declaraciones que fueron breves, vagas en los detalles de las conclusiones y que no dieron paso a las preguntas de los reporteros.

Nerviosismo en algunos miembros


El nerviosismo era palpable entre algunos miembros de la delegación estadounidense, como el enviado especial de Trump Steve Witkoff, quien ingresó ansioso al salón en el que esperaba la prensa antes de la llegada de Trump y Putin, para luego abandonarlo apresurado tras el cortinaje.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, o el director de comunicaciones, Steve Cheung, también se mostraron inquietos momentos antes de que Trump y Putin resolvieran en doce minutos una aparición conjunta que tenía a los principales medios de Estados Unidos y Rusia ansiosos por conocer más detalles de los acuerdos.

rss efed175977a287e7bf9a301a4b57760607cd8be5b0bw 780x507 1

Trump se limitó a decir que la conversación fue «extremadamente productiva» y que ambos líderes quieren avanzar hacia la paz en Ucrania, mientras que el resto de la delegación de alto nivel invitada a esta base militar de Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), que incluía a los responsables de finanzas y cooperación económica de ambos países, se limitó a salir sin dar detalles de sus intercambios en esta cumbre.

Sean Hannity, el presentador del canal conservador Fox News, fue quien tuvo la mejor oportunidad de analizar lo ocurrido tras bambalinas, ya que acordó previamente una entrevista con Trump nada más terminada la reunión con Putin.

Sin detalles

Trump se resistió a dar detalles a un periodista con el que tiene mucha cercanía.

«La reunión fue muy bien y puede que tengamos un buen resultado, pero es que no quiero hablar de esto. Estuve de acuerdo en hacer tu entrevista, pero eso fue hace dos días. No la debería estar haciendo, pero está bien», repuso el mandatario de EE.UU.

Trump y Putin cara a cara: ¿el comienzo de una nueva era diplomática?
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Cumbre en Alaska: La tensión entre Trump y Putin tras negociaciones sin acuerdos claros
Cumbre en Alaska: La tensión entre Trump y Putin tras negociaciones sin acuerdos claros
16 agosto, 2025
Claudia Sheinbaum y Trump: en busca de un equilibrio en la relación bilateral
Claudia Sheinbaum y Trump: en busca de un equilibrio en la relación bilateral
16 agosto, 2025
Trump y Putin cara a cara: ¿el comienzo de una nueva era diplomática?
Trump y Putin cara a cara: ¿el comienzo de una nueva era diplomática?
15 agosto, 2025
Parada técnica de Zelenski previo a gran encuentro entre Putin y Trump
Parada técnica de Zelenski previo a gran encuentro entre Putin y Trump
14 agosto, 2025
Cumbre Trump-Putin: Lo que se sabe y lo que está en juego 
Cumbre Trump-Putin: Lo que se sabe y lo que está en juego 
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Blackwater desplegará casi 200 personas en Haití ante el aumento de violencia de las pandillas

Blackwater desplegará casi 200 personas en Haití ante el aumento de violencia de las pandillas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo