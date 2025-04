Cuñado sacó a Josué de los muros del Jet Set con un gato hidráulico

Vivir para contarlo después de un rescate de película, es lo que le ocurrió a Josué Abreu Santana, de 26 años, al ser sacado por su cuñado, Daivi Valenzuela Díaz, de entre los escombros del desplome de la discoteca Jet Set, a la 1:50 de la madrugada. Lo hizo con un gato hidraúlico.

La herramienta usada para cambiar los neumáticos estaba en el baúl del carro de un hermano de Valenzuela que ayudó en la operación de ayuda y le solicitaron ir por un “gato” para levantar los muros que le comprimían las piernas, impidiendo que Josué saliera de la escena de la tragedia.

Si arriesgada y astuta fue la decisión de Valenzuela de penetrar a un local desplomado y pensar en la utilidad de un “gato”, también fue valiente, al evitar que un policía robara la cadena que Josué portaba. Afirma que observó al agente, uniformado, rosarle cuello, con intención de arrebatarle la prenda de oro.

“Desabroché la cadena y me la puse en mi bolsillo sin decir nada”.

Josué está en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Lleva una cirugía en una pierna y espera la de la otra. Fuera del hospital, su familia está en incertidumbre y contenta a la vez.

Llamó a la casa de su madre Vianela, a las 12:44 de la madrugada para informarle el horror que vivía y clamar su ayuda.

La hazaña de la familia de Josué tuvo éxito. Enterada del fatal accidente, salió de Santo Domingo Este a toda prisa. Hubo media hora de recorrido hasta el centro nocturno. En entrevista con HOY, Valenzuela, experto en seguridad, narró el largo suceso.

Fueron los primeros en llegar al lugar. Encontraron al director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) general retirado Juan Manuel Méndez, unidades de la Policía, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) y bomberos.

Josué asegura que Valenzuela es su héroe. Vianely, hermana de Josué, contó que cuando el teléfono timbró, iba al baño y de no ser así, no habría escuchado la llamada. La pasó a su madre. Josué le suplicó: ¡Mami, sálvame. Ven pronto, no me dejes morir. Se cayó el techo de la discoteca!”.

Su madre activó la alarma en la familia. Salió con su marido e hija. Solicitaron ayuda para Valenzuela, que reside a unas cuadradas de ellos. Salieran para el Jet Set. “En el camino, mi hijo me decía, ¡mami, no me dejes morir, perdóname. Yo le decía, muchacho, tú no te vas a morir ahora”.

La hermana relata que a Josué se le cayó el celular y la veces que quiso levantarlo, renunciaba, porque el suelo tenía corriente. Sin embargo, en la tragedia primó la solidaridad. Un joven atrapado le prestó su celular y así contactó a su familia.

Hasta el jueves, Vianela y su hija permanecían en el hospital. Su corazón de madre sufre. Su tercer hijo, barbero de oficio, requerirá un tiempo de curación.

Obstáculos para ir a Josué

Valenzuela cuenta que el viaje demoró porque encontraron un puente cerrado, por lo que debieron llegar al Distrito Nacional por otra ruta. “Ya en el Jet Set, no me dejaron entrar por el frente. Como yo conocía la discoteca, me la ingenie y entré por atrás. Sabía del área del bar. Llamaba ¡Josué, Josué! Una mujer me dijo: Está por allá y así llegué a él”.

Describe el panorama de llanto y desesperación. Prohibido aturdirse, porque el objetivo era salvar a su cuñado. Quitó dos cadáveres, hasta que pudo sacar la primera pierna. La segunda la sacó de un muro, con ayuda, luego de levantar el cadáver de un haitiano. A las dos horas, socorristas coordinaron su salida.