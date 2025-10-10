Nueva York. Después del alcalde Eric Adams retirar su reelección, el ex gobernador Andrew Cuomo y candidato independiente a la alcaldía de esta ciudad aumenta su simpatía entre los votantes neoyorkinos, el demócrata Zohran Mandani sigue adelante y el republicano, Curtis Sliwa, en un lejano tercer lugar.

Según una encuesta de la Universidad Quinnipiac, el demócrata Mamdani lidera la contienda con el 46% de los votantes, Cuomo con el 33% y el candidato republicano Curtis Sliwa con el 15%.

Una encuesta de la misma Universidad de Quinnipiac del mes pasado mostró que Cuomo contaba con solo el 23% de apoyo.

«Cuomo ha captado a la mayor parte de los seguidores de Adams, recortando la ventaja de Mamdani, pero Mamdani se mantiene como favorito», dijo Mary Snow, subdirectora de encuestas de la Universidad.

El mayor apoyo a Mamdani se encuentra entre los demócratas (60 %), los votantes asiático-americanos (67 %), los votantes de entre 18 y 34 años (62 %), los votantes de entre 35 y 49 años (60 %) y los votantes que se identifican como no pertenecientes a ningún grupo religioso (69 %).

Cuomo cuenta con un mayor apoyo entre los votantes judíos (60%). Sliwa cuenta con apoyo entre los republicanos (54 %).

Actualmente en NYC hay registrados 5,126,009 votantes. De ellos, 4,741,026 están activos y 384,983 inactivos. El Partido Demócrata tiene 3,343,648 votantes, de ellos 3,081,389 están activos. Otros 262,259 inactivos.

Los Republicanos poseen 558,778 inscritos. De ellos 523,178 activos y otros 35,600 inactivos.

El 65 % son demócratas registrados, el 21,1 % no están afiliados y el 11 % son republicanos.

Mientras los registrados, pero no inscritos en ningún partido político (o llamados independientes) suman 1,101,006; de ellos 1,024,076 figuran activos y otros 76,930 inactivos.

Más de 300 mil dominicanos se encuentran aptos en esta ciudad para ejercer el voto en las próximas elecciones del 4 de noviembre para elegir el Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo, Juez de la Corte Suprema de Justicia, Primer Distrito Judicial, Fiscal de Manhattan, los Presidentes de Condados y Concejales.

Aunque sigue siendo un bastión demócrata, NYC se ha vuelto más roja. Trump ganó el 30% de los votos de la ciudad en las elecciones pasadas, (7 puntos con respecto a las elecciones de 2020), la mayor cantidad obtenida por cualquier candidato presidencial republicano en décadas.

Por su parte, el presidente Donald Trump, advirtió recientemente que bloqueará fondos del Gobierno federal para NYC si Mamdani se convierte en alcalde de la ciudad.

El mandatario subrayó que si el «comunista» gana «tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde» en la historia de NYC», dijo. Añadió, «recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas». «No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?», precisó Trump.