Nueva York. El candidato a la alcaldía de esta ciudad, Andrew Cuomo, fue recibido la tarde de este martes por más de dos mil personas en un acto organizado por la asambleísta por el distrito 86, Yudelka Tapia, en el parque James, ubicado entre las avenidas Jerome y Creston con la calle 193, en El Bronx.

El exgobernador, habló ante los ciudadanos que acudieron a la tradicional entrega de más de dos mil mochilas y otros útiles escolares, al igual que cantidad de bolsas de comida de alimentos, que todos los años realiza Yudelka, con diversas actividades y la asistencia de numerosas agencias municipales y privadas.

«Voy hacer con la creciente comunidad latina una comunidad comprometida y trabajadora, hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar los pequeños negocios, la seguridad en nuestros barrios, asegurarme de que las escuelas tengan los recursos necesarios para que los hijos de latinos sepan donde tienen que llegar», dijo Cuomo.

«Reconozco que El Bronx es el condado más pobre de los Estados Unidos y tampoco tiene la seguridad que le corresponde para poder cuidar la familia, a los jóvenes y niños».

«Además, se ha tratado como un condado que lo han dejado atrás, voy a responderle a las familias y asegurarnos de que los recursos y mejores trabajos lleguen. Realmente estas comunidades tienen que comenzar a crecer como se lo merecen, porque los latinos también merecen tener lo mejor», precisó Cuomo.

Añadió que NYC tiene que sentirse super mal porque no han tratado a las comunidades con la dignidad que merece ser tratada.

Asimismo, Cuomo se dio un baño de pueblo saludando a todos por doquier. También entregó personalmente decenas de mochilas y fundas de alimentos, compartió fotos y dialogó con decenas de los asistentes.

Se hicieron coros improvisados con el slogan «Cuomo para alcalde», «Cuomo para alcalde». Todo transcurrió en orden, algarabía y agradeciéndole a la asambleísta Tapia por sus acostumbradas mochilas, útiles escolares y bolsas con alimentos.

