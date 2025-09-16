Cura recibirá la ordenación episcopal de obispo

Santiago.- Tras haber sido designado por el papa León XIV, el reverendo Andrés Amauri Rosario Henríquez, será ordenado por la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros su nuevo obispo auxiliar.

El arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, conferirá a Rosario Henríquez la ordenación episcopal de obispo, en una solemne ceremonia a celebrarse el próximo sábado 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana, en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm),de esta ciudad.

La ceremonia religiosa se hará en compañía de otros concelebrantes e invitados especiales, de acuerdo al padre Regino Alfonso Collado, encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación. “Todo está listo para la ordenación del nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis, luego de un tiempo de oración y espera”, informó.

El padre Amauri Rosario, marca un precedente por ser el primer obispo designado en la República Dominicana por el nuevo Sumo Pontífice, en la actualidad se desempeña como rector del Seminario Menor San Pío X, administrador de la parroquia Santos Ángeles Custodios y también ejerce el rol de maestro en la Escuela de Teología para Diáconos.

Cuenta con una extensa trayectoria, egresado de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), estudios de Teología en el Seminario Pontificio Santo Tomas de Aquino y un diplomado en Formación Sacerdotal por la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, Italia, entre otras capacitaciones.

A la ceremonia litúrgica dentro del año J ubilar, se espera la presencia de autoridades civiles y militares de la provincia y de todo el país, además de fieles procedentes de distintas zonas pastorales.

Tras su nombramiento por el papa León XIV, distintas personalidades mostraron su alegría, al tiempo de valorar la designación como un reconocimiento a su extensa labor dentro de la iglesia católica y a la educación religiosa.

La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros fue creada en 1953 por la Bula ´Si Magna et Excelsa´ fechada el 25 de septiembre, año XVI de su Santidad San Pío XXII. Fue elevada a la categoría de Arquidiócesis el 14 de febrero de 1994, por el papa Juan Pablo II, erigiendo a Santiago como sede metropolitana de la provincia eclesiástica.

Como territorio de jurisdicción eclesiástica comprende a las provincias de Santiago, Espaillat (Moca), así como al municipio de San José de las Matas.