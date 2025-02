Stephen Curry defiende el nuevo formato del All-Star: “Fue un buen paso en la dirección correcta»

Stephen Curry defendió el nuevo formato de 'final four' que estrenó en el All-Star de la NBA. Fpto/ Kyle Terada (USA TODAY Sports via Reuters)

San Francisco (EE.UU.)- Stephen Curry, que ganó este domingo el MVP en el All-Star, defendió el nuevo formato de ‘final four’ que estrenó la NBA en este fin de semana de las estrellas.

“Necesitábamos un cambio, necesitábamos nueva vida, nueva energía en el juego, algo así como inesperado (…). Creo que fue un buen paso en la dirección correcta para revitalizarlo de alguna manera y luego jugueteas con él de nuevo el año próximo y ves qué cambios puedes hacer”, dijo en una rueda de prensa.

“No quiero compararlo con los de otras eras porque el mundo ha cambiado. La vida es diferente. La manera en que la gente consume baloncesto es diferente. No se va a parecer a lo que solía. Pero todavía puede ser divertido para todos. Yo me lo he pasado bien, nuestro equipo se lo pasó bien. Eso es un poco todo lo que importa”, añadió.

El equipo Shaq’s OGs, compuesto principalmente por veteranos como Stephen Curry o Kevin Durant, se proclamó este domingo campeón de la edición 74 del All-Star de la NBA, que se celebró en San Francisco (EE.UU.) y que fue el primero con un formato de ‘final four’.

Los Shaq’s OGs se impusieron en la final por 41-25 a los Chuck’s Global Stars, que tenían en sus filas a las principales estrellas internacionales de la liga incluyendo al serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets), el canadiense Shai-Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder) o el francés Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

El MVP fue para Curry, que logró 12 puntos en la final y que ejerció de anfitrión ya que el All-Star se celebró en el Chase Center de los Golden State Warriors.

Es la segunda vez que el base se lleva este premio. Además de Curry, Shaq’s OGs también contó con Kevin Durant (Phoenix Suns), Jayson Tatum y Jaylen Brown (Boston Celtics), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Damian Lillard (Milwaukee Bucks) y James Harden (Los Angeles Clippers). LeBron James (Los Angeles Lakers) fue baja de última hora por molestias físicas. EFE