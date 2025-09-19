Candidato republicano alcaldía NYC sostiene encuentro con dominicanos en Alto Manhattan

  • Ramón Mercedes
Candidato republicano alcaldía NYC sostiene encuentro con dominicanos en Alto Manhattan

Nueva York. El candidato republicano a la alcaldía de esta ciudad, Curtis Sliwa, sostuvo un encuentro la noche de este miércoles en el Alto Manhattan con más de medio centenar de dominicanos, quienes decidieron apoyar su candidatura.

Sliwa, invitado por el «Club Republicano Dominico-Americano», que dirige el ex oficial de la policía neoyorkina, el dominicano Sammy Ravelo, sostuvo que, siendo elegido entre sus primeras medidas a tomar se encuentran:

Visitar los precintos policiales y darles las manos a los más de 32 mil agentes, además, reclutaría siete mil nuevos policías para garantizar la seguridad pública.

Asimismo, dijo sentirse confiado en que vencerá a los restantes candidatos porque Eric Adams tuvo la oportunidad de traer más policías a la ciudad y no los trajo, Cuomo con el caso que arrastra y Mandani no quiere saber de los policías.

También, dejará las escuelas públicas abiertas de noche para que los latinos puedan aprender inglés y computadora para que asimilen la sociedad americana más rápido.

Ravelo, durante su discurso, proclamó: Sliwa es un hombre que no necesita presentación en las calles de NYC, un luchador incansable, organizador comunitario de base y alguien que ha dedicado su vida a proteger nuestras comunidades.

Lee más: ADOCAMBIO ratifica su junta directiva en emotivo encuentro

Es conocido como el fundador de los Ángeles Guardianes, un grupo voluntario de patrullaje ciudadano que ha sido símbolo de valentía, disciplina y servicio desde 1979. En un momento en que el crimen y el miedo crecían en la Gran Manzana, Curtis dio un paso al frente, no como político, sino como ciudadano que se negó a aceptar el statu quo.

“Ha sido la voz de los que no tienen voz, una presencia constante en cada condado de la ciudad, y un defensor firme del orden, la seguridad y los valores tradicionales. Ya sea en el metro o en la radio como presentador, siempre ha defendido sus principios y nunca ha tenido miedo de denunciar la injusticia, la corrupción o la hipocresía, sin importar el partido”, aseveró Ravelo.

“Como candidato republicano a la alcaldía de NYC, ha llevado su energía, experiencia y amor a todos los rincones de los cinco condados. Continúa siendo un defensor activo de calles más seguras, mejores escuelas y un regreso al liderazgo con sentido común”, concluyó diciendo Ravelo.

Otros que hablaron fueron el merenguero Raúl Acosta, Rubén Estrada, fundador de NYS Latino Coalition, el detective retirado Osvaldo Collado, Chairman de Queens, los líderes comunitarios Miguel Estrella, y la abogada Miguelina Concepción.

Además, Shery Olivo, directora ejecutiva de membresía, quien juramentó como nuevos miembros del «Club Republicano Dominico-Americano» a Fernando Santana, Pedro Serrano, Rossany Geraldo, Eduardo Berroa y a la doctora Concepción. El evento se llevó a cabo en el restaurant 809, en el Alto Manhattan.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

