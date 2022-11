Daddy Yankee se encuentra disfrutando de las playas de RD

Tras realizar un exitoso concierto el pasado 12 de noviembre en el Estadio Olímpico, el cantante Daddy Yankee se encuentra todavía en República Dominicana disfrutando de los lugares más paradisiacos del país a bordo de su yate “Legendaddy”.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con un video y el siguiente mensaje:

¨Solo quiero dejarles saber que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Gracias por hacer de esta gira un recuerdo inolvidable. Me llevo el amor y todo el cariño que me han regalado durante todo este tiempo¨, posteó.

¨Gracias por hacer mi sueño realidad, gracias por ser parte de ¨ La Última Vuelta World Tour¨Los amo!!¨, añadió.

El intérprete de La Gasolina dijo que el país “es lo más cercano que he estado de Puerto Rico, de mi casa”.

Mientras ,que en las historias de la misma red social se ve al “El Cangri” se ve junto a su esposa, Mireddys González, durante un paseo en la Marina de Casa de Campo, La Romana.

Informó además que su próxima parada será este sábado 19 de noviembre en Panamá.

Daddy Yankee habla sobre su retiro

Uno de los reggaetoneros más icónicos a nivel mundial utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a sus millones de seguidores.

El cantante Daddy Yankee ha sorprendido a propios y extraños al anunciar que se retirará de la industria musical oficialmente.

El cantante puertorriqueño publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram titulado ‘Al fin veo la meta’ y comenzó señalando que uno de sus tesoros más grandes fue la oportunidad de llegar a varios países con su música.

Daddy Yankee (Fuente externa)

“En esta carrera al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. A este género ustedes dicen que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó.

“Siempre trabajé para no fallarles con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chicos que sean líderes y que sueñen con crecer, que trabajen por su familia y por los suyos”, agregó.

Asimismo, pasó a anunciar el fin de su carrera musical, no sin antes brindar el último tour internacional “La Última Vuelta” que empezó en agosto y culminará en diciembre de este 2022.

(Con información de Infobae)