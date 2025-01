En medio del cierre del 2024, el reconocido cantante de música urbana Daddy Yankee tuvo que enfrentarse a un juicio legal con su aún esposa Mireddys González debido a las recientes acusaciones relacionadas con un movimiento bancario no autorizado de aproximadamente 100 millones de dólares.

El reguetonero llevó el caso a los tribunales, señalando a González y a su hermana, Ayeicha Ayala, como responsables de esta transacción que involucró las cuentas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

En medio del proceso legal, el cantante aprovechó el fin de año para enviar un sentido mensaje desde su cuenta de Instagram, en donde aseguró que ha sido una época que le ha significado nuevos retos en su vida personal.

“2024 fue año de aprendizaje en donde choco con un carácter resiliente de mi persona que desconocía. Creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, me habla del crecimiento del cual estoy experimentando, y no pienso renunciar”, escribió el cantante en los primeros párrafos de su mensaje.

En mensaje fue acompañado por un video en el que el cantante se le veía disfrutando junto a su familia y amigos en medio de los que llamó una fiesta de Flow Kararoke, en medio de su fiesta de fin de año, publicación que desató las reacciones de los internautas.

El cantante de Gasolina además confesó que pese a que ha sido un año de revelaciones, planea confiar en el proceso en el que la vida lo quiere enfrentar. “Vivo agradecido de lo bueno y lo no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A TI que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente JESÚS sea el centro de tu VIDA. FELIZ 2025!” añadió.

“Parece que alguien extraña cantar 🤭 te amo siempre, contigo en todas mi raymoncito”, “Cristianos en todo el continente estamos felices y agradecidos a Dios por tu conversión y estamos orando que sigas en los caminos de Dios siempre”, “Mi hermanooo bendiciones para 2025 que Dios te siga bendiciendo”, “Ahora te entiendo, todos aprendimos este año; vamos a otro nivel de la vida y allá no se lleva mucho equipaje”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

el juicio tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, marcando un punto crítico en la separación de la pareja, que había anunciado previamente su intención de manejar el divorcio de manera privada. Sin embargo, los detalles del caso y las implicaciones financieras han convertido esta ruptura en uno de los temas más comentados dentro del ámbito de la farándula latina.

Tras una serie de negociaciones, ambas partes lograron alcanzar un acuerdo parcial que establece que Daddy Yankee asumirá la presidencia de las compañías involucradas a partir del 26 de diciembre.

Además, se pactó la entrega de documentos y ajustes en la gestión administrativa de las empresas, cumpliendo con las solicitudes del artista. Este acuerdo representa un avance en la resolución del conflicto, aunque no se han revelado más detalles sobre el manejo de los fondos en disputa.

En medio de este proceso judicial, Daddy Yankee se dirigió al público y a los medios de comunicación para pedir respeto hacia su aún esposa, destacando que siempre se ha referido a ella con consideración. Durante su declaración, el cantante agradeció el apoyo de sus seguidores, el trabajo de su equipo legal y expresó su gratitud a Dios por acompañarlo en este momento complicado.

El caso también ha puesto en el centro de atención la relación entre Daddy Yankee y su familia, particularmente con su cuñada Ayeicha Ayala, quien también fue señalada en la denuncia. Este aspecto añade una dimensión personal al conflicto, que trasciende lo estrictamente financiero y empresarial.

