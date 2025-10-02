Daddy Yankee volverá a los escenarios al cantar en los premios Billboard en Miami

  • EFE
El cantante de reguetón Daddy Yankee, quien ahora se hace llamar DY, volverá a los escenarios tras casi dos años de pausa al presentarse en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 el 23 de octubre en Miami, según anunciaron este jueves dicha organización y Telemundo.

La presentación en el James L. Knight Center representa el regreso de DY tras concluir en diciembre de 2023 ‘La Última Vuelta’, que denominó entonces su «gira de despedida» y vendió casi dos millones de entradas y recaudó más de 200 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado de Telemundo y Billboard.

¿Que prometieron los organizadores al cantante?

Los organizadores prometieron que el cantante «ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable», al considerarlo «el artista que llevó el reguetón a la escena global, inspirando a generaciones de creadores».

«Con innumerables galardones, incluyendo Latin Grammy, Premios Billboard de la Música Latina, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y el Billboard Salón de la Fama, continúa siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos», indicaron.

Aunque aún no hay detalles de su presentación, DY lanzó en julio ‘Sonríele’, una canción cristiana, rubro al que se ha dedicado durante su descanso de los escenarios.

En la ceremonia de los Premios Billboard, que ocurrirán durante esa semana, Telemundo también anunció presentaciones de Abraham Mateo, Angel Lopez, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo.

Asistirán también cantantes como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis, mientras que el mexicano Peso Pluma será el primero en recibir el Premio Billboard Vanguardia.

