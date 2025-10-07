Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa: lo que debes saber

El artista puertorriqueño Ramón L. Ayala-Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico contra su exesposa, Mireddys González-Castellanos, buscando una sentencia declaratoria que confirme sus derechos exclusivos sobre las marcas registradas “Daddy Yankee” y “DY”.

En una demanda de 18 páginas, Ayala-Rodríguez y su empresa, El Cartel Records Inc., argumentan que González no tiene ningún derecho de propiedad personal sobre las marcas registradas. Alegan que sus recientes acciones, incluyendo amenazas de litigio y presentaciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, han tenido un efecto disuasorio sobre su capacidad para seguir usando el nombre.

Según la demanda, González-Castellanos, a través de un abogado, envió una carta de cese y desistimiento el 24 de julio, reclamando los derechos sobre las marcas y exigiendo a Ayala-Rodríguez que dejara de usarlas. La carta también amenazaba con emprender acciones legales si no cumplía. «De no cumplir plenamente antes de la fecha límite, nuestra clienta no tendrá más remedio que emprender acciones legales adicionales para proteger sus derechos», cita la demanda de la carta.

Ayala-Rodríguez sostiene que comenzó a usar «Daddy Yankee» a principios de la década de 1990, antes de la creación de El Cartel Records, que posteriormente se hizo cargo de las marcas registradas en su nombre. La empresa, que ahora controla Ayala-Rodríguez, se disolvió en abril y todos los derechos que poseía le fueron reasignados. «Ayala es la única persona física que ha utilizado continuamente las marcas ‘Daddy Yankee’ y ‘DY’ en el comercio a lo largo de su carrera artística», afirma la demanda.

La demanda solicita al tribunal que confirme que Ayala-Rodríguez posee legalmente las marcas y puede usarlas, y que emita medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan la intervención de González-Castellanos. La demanda afirma que impedirle actuar o promocionar bajo los nombres «Daddy Yankee» y «DY» causaría un daño irreparable a su carrera, reputación y prestigio.

“Ayala nunca imaginó que sería necesario recurrir a la intervención judicial para garantizar que, a título personal, tenga la libertad de usar su nombre artístico para cualquier fin legal”, afirma la demanda.

Al cierre de esta edición, no se había incluido una respuesta de González-Castellanos en los documentos judiciales. Este caso es el más reciente de una serie de disputas legales entre los excónyuges.