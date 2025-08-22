DAEH celebra su tercer aniversario: conoce cómo lo hizo

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), conmemoró este viernes su tercer aniversario con una serie de actos protocolares, destacando un significativo aumento en su capacidad de respuesta y la consolidación de su rol en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

El titular de la entidad, Juan Manuel Méndez García, informó que durante estos tres años la entidad ha logrado ofrecer a la población 1, 490, 981 asistencias extrahospitalarias.

En el primer semestre del 2025, la DAEH, en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, ha brindado asistencia a 267,903 usuarios. De este total, 148,297 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios, mientras que 119,606 fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado.

Adicionalmente, a través de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), se gestionaron 32,754 traslados interhospitalarios.

En tanto en el año 2024, la entidad aumentó la productividad en comparación al año anterior, ofreciendo 556,717 asistencias médicas prehospitalarias y 52,956 asistencias interhospitalarias, ampliando así su impacto.

En el año 2023, la institución proporcionó 545,795 asistencias médicas prehospitalarias en 25 provincias y 34,856 asistencias interhospitalarias a nivel nacional.

En la actualidad la entidad cuenta con 560 ambulancias activas, lo que ha permitido disminuir el tiempo de respuesta en las atenciones extrahospitalaria.

“Esta productividad ha sido posible gracias al personal médico capacitado, ambulancias debidamente equipadas y a la voluntad de todos los colaboradores que diariamente brindan atenciones humanizadas y de calidad a la población”, expresó Méndez García.

Programa Traslado Neonatal Seguro

Con este servicio, la DAEH ha alcanzado un logro significativo en la protección de la vida de los recién nacidos, al realizar 657 traslados en todo el país durante el primer semestre del año.

El objetivo principal del programa es asegurar la sobrevida de los pacientes neonatos y contribuir directamente a la mejora de los indicadores de mortalidad materno-infantil en la salud.

En la actualidad un traslado neonatal privado oscila entre los RD$18,000; por lo que con este programa en el primer semestre del año 2025, la DAEH ha logrado un ahorro aproximado a la población de RD$11, 826,000.00

“Los traslados de los recién nacidos se han realizado en 31 provincias del país, incluyendo provincias tan lejanas como Independencia y Bahoruco, quienes se han beneficiado de los servicios gratuitos”, indicó la entidad.

Para continuar mejorando las atenciones a la ciudadanía, la dirección de la DAEH ha puesto en ejecución diferentes programas, con la finalidad de mantener una estrecha comunicación con los colaboradores y así poder dar respuesta a sus solicitudes.

Programa 5 Minutos con el Director

A través de la iniciativa, aproximadamente 377 colaboradores han sido recibidos por el director de la entidad, Juan Manuel Méndez García y encargados de áreas, a los cuales han presentado sus inquietudes, logrando cambios significativos como son, cambios de designaciones, traslados, incentivos, entre otros.

Programa Sin Aviso

A través de este programa, el titular de la DAEH, visita y recorre las diferentes bases operativas de la entidad a nivel nacional. En cada visita se implementan mejoras para el bienestar del personal a través de iniciativas innovadoras.

Programa Yo te Escucho/ Yo Te Respondo

Fue una de las primeras iniciativas de la actual gestión, donde el director Méndez García acompañado de varios encargados de áreas, pudieron escuchar las necesidades de los colaboradores, posteriormente analizadas las solicitudes se le dio respuesta.

las operaciones han impulsado mejoras continuas en las condiciones de trabajo a nivel nacional.

Las actividades conmemorativas al tercer aniversario iniciaron con el Izamiento de Bandera en la sede.

Posteriormente, se ofició una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, a cargo del Padre Aridio Vicioso, quien resaltó que la institución tiene un perfil divino con amor hacia el prójimo, ya que cuyo objetivo es salvar vida y acompañar en los momentos de emergencia al que lo necesite.

Luego, se depositó de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en memoria de los Padres de la Nación.

La DAEH fue creada el 24 de agosto del 2022 mediante el decreto presidencial 489-22, para cumplir con las funciones de provisión de los servicios de traslado sanitario y gestión de riesgo en situaciones de emergencias y desastres, bajo la dirección del Mayor General Retirado, Juan Manuel Méndez García.

Asimismo, Méndez García felicitó a todos los colaboradores por su incansable labor que realizan con un único objetivo, salvar vidas.