Dafne Guzmán revela que padeció cáncer de pulmón con un 30% de posibilidades de vida

La comunicadora Dafne Guzmán reveló este martes que fue diagnosticada con cáncer de pulmón en estado 1, pero que, al no darle la debida atención en su momento, la enfermedad avanzó y hizo metástasis en el cerebro, alcanzando el estado 4, con apenas un 30% de posibilidades de vida.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Guzmán compartió el emotivo momento en el que toca la campana para celebrar la finalización de su tratamiento, rodeada de felicitaciones.

En su mensaje, destacó la importancia de la detección temprana y la prevención, señalando que muchas personas reciben un diagnóstico pero no le prestan la atención necesaria hasta que la situación se agrava, como le ocurrió a ella.

“Dios es tan bueno que, aun yo haberme descuidado, cuando en mayo del 2023 por hallazgo me detectaron cáncer de pulmón en estado 1… Yo lo cogí, no chillin, súper chillin, hasta que cuatro meses después, cuando volví al médico, me dieron el tablazo de que ya había hecho metástasis en el cerebro, llegando a estado 4 con un 30% de posibilidades de vida”, expresó la comunicadora.

Pese a las adversidades, Guzmán asegura que logró vencer la enfermedad contra todo pronóstico: “Dios me ha chanceado muchas veces, pero en esta especialmente, contra todo pronóstico, me dejó ganar”.

Asimismo, resaltó el papel crucial de la ciencia, los médicos y una actitud positiva en su recuperación. “El cáncer, aunque no duele, te da muchas alertas. Está en ti acatarlas, porque es ese enemigo silente que se mueve rápido y sin darte cuenta te mata”, advirtió.

Finalmente, agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso y explicó por qué no hizo pública su enfermedad antes: “Como persona de fe y romántica enamorada de la vida, estaba convencida de que tendría una moraleja y un final feliz».