¿Qué tiene de especial Dajabón para dejar de ser “solo frontera” y convertirse en destino turístico?

Dajabón no es solo una línea fronteriza. Este martes, la provincia llegó a Santo Domingo y, a través de la feria ecoturística “Dajabón… ¡Vívelo!”, mostró una cara poco explorada: su cultura, gastronomía, potencial turístico e iniciativas sostenibles que buscan posicionarla como un nuevo destino en el mapa nacional.

El acto inaugural estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien resaltó el compromiso del Gobierno con el impulso de la frontera norte como motor de crecimiento equilibrado y sostenible.

Peña expresó que Dajabón guarda el espíritu del Caribe y la promesa de un desarrollo sostenible, y sostuvo que el propósito de esta iniciativa es posicionarla como “un polo de atracción para el turismo, la inversión y el crecimiento social”.

«El verdadero valor de esta feria es demostrare que el crecimiento puede ir de la mano de la sostenibilidad, que el desarrollo local debe ser la base de un turismo colectivo y que Dajabón tiene todo para ser un modelo para el país», afirmó

Dajabón: una provincia lista para liderar su destino

En sus palabras centrales, la diputada Daritza Zapata explicó por qué se eligió la capital como sede de la actividad.

«elegimos la capital porque aquí se toman las decisiones y queremos que cada tomador de decisiones vea a Dajabón con otros ojos, no como una zona lejana, sino como una provincia viva, capaz y lista para liderar su propio destino», indicó.

Zapata destacó que “Dajabón Vívelo” es fruto de una visión que combina planificación legislativa, identidad cultural y compromiso territorial.

“Desde el Congreso hemos dado pasos firmes para garantizar que Dajabón cuente con respaldo jurídico, recursos y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo. Hoy mostramos al país el potencial humano, ambiental y productivo de nuestra provincia”, expresó.

Sobre Dajabón Vívelo

La feria, abierta al público, se desarrolla este martes 21 de octubre hasta las 7:00 de la noche, e incluye conferencias magistrales, paneles temáticos, rondas de negocio, exhibiciones culturales, muestras artesanales y degustaciones de productos locales que exaltan la riqueza de la frontera.

Entre sus principales atractivos sobresale la presentación de las “Rutas Verdes de Dajabón”, un conjunto de experiencias ecoturísticas, senderos comunitarios y recorridos naturales y culturales orientados al turismo sostenible y participativo.

Durante la jornada vespertina se impartirán tres conferencias de alto nivel:

“Encadenamiento Productivo Local” , a cargo de Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

, a cargo de Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes. “Incentivos fiscales y beneficios por ser zona fronteriza”, por Erodis Díaz, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Fronterizo.

por Erodis Díaz, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Fronterizo. “El rol de la Dirección General de Aduanas en el desarrollo comercial de RD”, por Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas.

Una nueva narrativa para la frontera

Zapata enfatizó que esta feria marca un punto de partida en la manera en que se percibe la frontera dominicana: no como un límite, sino como un territorio de oportunidades.

“Dajabón Vívelo no es solo un evento, es un mensaje: que la frontera también es desarrollo, cultura, innovación y futuro. Lo que hoy celebramos es el comienzo de una historia distinta para nuestra provincia”, aseguró.