Dajabón tiene riquezas que el país aún no ha descubierto: diputada Daritza Zapata menciona 5 aportes de la provincia fronteriza

Daritza Zapata. Foto/HOY

Dajabón es mucho más que una línea fronteriza… Así lo expresó la diputada de la provincia, Daritza Zapata, quien destacó que esta zona fronteriza guarda riquezas que gran parte del país aún desconoce.

“Dajabón es una restauradora donde inicia la patria, es una provincia con un valor histórico, con un valor cultural que pocas personas conocen”, señaló la legisladora.

La diputada enumeró cinco aportes concretos de Dajabón: valor natural, montañas, complejos ecoturísticos, rutas de senderismo, balnearios y saltos poco conocidos por el público.

Precisamente para visibilizar estas riquezas, se realiza la feria Dajabón… ¡Vívelo!, que lleva la esencia de la provincia a Santo Domingo. Zapata explicó que el objetivo es posicionar a Dajabón como “un destino ecoturístico posible, vivo y verde”, que la gente pueda considerar a la hora de vacacionar.

Sobre cómo República Dominicana puede contribuir al éxito de Dajabón, la diputada enfatizó la importancia del turismo interno:

“Piensen en Dajabón, está listo para recibirlos”, puntualizó.

Sobre Dajabón… ¡Vívelo!

La jornada, abierta al público, se desarrollará este martes 21 de octubre hasta las 7:00 de la noche en Santo Domingo, incluyendo conferencias magistrales, paneles temáticos, rondas de negocio, exhibiciones culturales, muestras artesanales y degustaciones de productos locales que destacan la riqueza de la frontera.

Entre las atracciones principales figura la presentación de las “Rutas Verdes de Dajabón”, que integran recorridos ecoturísticos guiados, senderos comunitarios y experiencias culturales y naturales, promoviendo un modelo de turismo sostenible y participativo.

