Dajabón, única ciudad sin asfalto en la provincia

Urge de hospital, equipos para un moderno vertedero, matadero, asfaltado, caminos vecinales y sistema de drenaje.

El municipio de Dajabón, en la frontera por el Noroeste de República Dominicana, urge de un nuevo hospital para atender las necesidades de salud, equipamiento para un moderno vertedero, que el programa de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas llegue al lugar, reconstrucción de los caminos vecinales, el drenaje pluvial y sanitario, así como un matadero, informa el alcalde Miguel Cruz.

Advierte que para poner a funcionar un moderno vertedero que construyó la Alcaldía, falta el respaldo del gobierno central para lo que la semana pasada se reunió con el director del programa Dominicana Limpia, Domingo Contreras, quien le dijo que hiciera la solicitud para el próximo año.

De manera puntual urge una pala, un gradare, dos camiones y un rodillo, con lo que pondría a producir el vertedero de Dajabón y en vez de un problema convertirlo en negocio.

Una obra de vital trascendencia para el municipio es un matadero municipal, para lo que adquirió 3,773 metros de tierra y cuenta con el diseño, sin embargo, necesita también del respaldo del gobierno central para su materialización.

“Si Dios quiere, si no dejamos esas obras resueltas, por lo menos quedarán en un 80 por ciento”, asegura el primer ejecutivo municipal de Dajabón.

Entrevistado para Hablan Los Alcaldes, cita como una obra de alta prioridad para el municipio la construcción del drenaje pluvial y sanitario, que nunca ha existido en esa localidad.

Precisa que existe un proyecto para levantar la obra, pero que lleva una inversión de 45 millones de dólares. Informó que en Dajabón lo que existen son sépticos, en algunas propiedades hasta con tres en sus patios, con lo que se están contaminando las aguas subterráneas.

“Las aguas que tenemos debajo de la tierra las estamos dañando, porque en cada casa hay tres y cuatro sépticos, porque al estar las aguas cerca de la superficie estos se llenan y entonces hay que estar construyendo pozos de manera constante”, subraya. De ahí, indica, la decisión del cabildo de comprar un camión succionador, con el que se evita un gran problema a los munícipes de tener que contratar ese servicio a empresas privadas que cobran grandes sumas de dinero.

No llega asfalto. Otra prioridad es la reparación de sus calles y de los caminos vecinales, ya que a pesar que el cabildo hace esfuerzos por preparar aceras y contenes no llega el programa de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a pesar de ser uno de los municipios más importantes de la zona.

Deplora que el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, llevara asfalto a todos los municipios y distritos municipales de la zona, sin embargo, no dejara caer siquiera un centímetro a Dajabón, donde los munícipes llevan 30 años esperando por sus calles y los caminos vecinales que están intransitables. “Todos los municipios y distritos municipales de la provincia recibieron asfaltos, menos el cabecera, como Partido, El Pino, el distrito de Cañón, Loma de Cabrera, Restauración, Capotillo, todos, menos a nosotros”, expresa con amargura el alcalde Cruz. Ve con extrañeza la situación, ya que el propio presidente Danilo Medina ordenó, hace tres meses, que suministraran el material, delante del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Cruz pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pero ganó la alcaldía a través del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) debido a que la organización oficialista escogió a otro candidato, por lo que estima que a eso se deba la negativa a favorecerlo con asfalto.

Cita como obra de gran prioridad la construcción de un nuevo hospital, porque el actual hace tiempo que no responde a la demanda de la población que había en el municipio, más la flotante que sobrepasa las 180 mil mensual.

Explica que el hospital de la localidad es prácticamente internacional debido a la gran cantidad de extranjeros que acuden en busca de salud, un servicio que no se puede negar a ningún ser humano.

“Dajabón necesita de una nueva infraestructura, pero rápido, porque el actual se construyó en los años 40, y lo hemos reparado en cuatro ocasiones, ya no aguanta más remiendos”, apunta el ejecutivo. Indica que para la construcción de un nuevo hospital cuenta con los terrenos, próximo a la fortaleza y la alcaldía otorgó el permiso de uso de suelo a la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), por lo que espera arranque cuanto antes.

En Dajabón, con una superficie de 253.4 kilómetros cuadrados, habitan 45 mil personas, aunque según el censo de 2010 indica que eran 28,071 habitantes, en los últimos ocho años en el municipio han sido creado 15 barrios, algunos tan grandes como el propio centro de la ciudad.

Pero además, indica, en Dajabón existe una población flotante de alrededor de 180 mil personas que se mueven mensualmente en la localidad.

El alcalde Miguel Cruz, deplora que el municipio sea medido por el gobierno por los 28,071 habitantes y no se tome en cuenta que ya hay más de 45 y la población flotante, lo que considera injusto.

Señala que el crecimiento ha sido de manera desorganizada con una migración de diferentes puntos del país, básicamente de la región Sur, de pueblos como Elías Piña, San Juan y otras localidades, atraídos básicamente por el desarrollo comercial.

Debido a las precariedades con que se maneja el gobierno local, Cruz no aspira a repetir en la alcaldía, tras considerar que cuando se va a una dirección debe hacerse para trabajar, pero con las condiciones descritas no desea continuar.