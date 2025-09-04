Dalia Key lanza su canción “Yo Tengo Voz” a dúo con la cantante brasileña Rebecca Lindsay

La cantante española Dalia Key estrena un himno para quienes deciden alzar su voz sin miedo, para quienes comprenden que cada palabra y cada nota son un acto de libertad. Esta nueva entrega, más que un simple lanzamiento, es un encuentro entre artistas que comparten un mismo compromiso: crear música con alma, mensaje y propósito.

La canción, compuesta en letra y música por Dalia, nació de experiencias personales y profesionales en las que intentaron silenciarla. En cada verso y cada melodía está la fuerza de no ceder, de seguir expresándose a pesar de todo.

La primera versión de la obra conquistó al público, superando más de 2 millones de visualizaciones

orgánicas en YouTube, un logro que reafirma su poder de conexión y autenticidad.

Gracias a la conexión con el reconocido productor y manager artístico Rony Padilla, CEO del grupo Panela REC, surgió la idea de llevar “Yo Tengo Voz” al ritmo de la bachata. Fue él quien presentó a Dalia a la talentosa cantante brasileña Rebecca Lindsay, directamente desde Brasil. Su voz única e increíble encajó de manera perfecta en la canción, aportando una fuerza emocional que eleva aún más el mensaje de empoderamiento femenino.

«Cantar este dúo con una mujer que irradia fuerza, energía y sensibilidad es un verdadero honor. Juntas, queremos ser una voz que inspire, apoye y acompañe a todas las voces femeninas que, en cualquier lugar del mundo, se atreven a decir: yo tengo voz», destacó la cantante originaria de Sevilla.

El lanzamiento oficial de esta nueva versión se realizará el 05 de septiembre en todas las plataformas digitales, acompañado del videoclip grabado en dos escenarios que representan la unión cultural de este proyecto: Parte en Pará (Brasil) y parte en Sevilla (España). El video también estará disponible en YouTube a partir de la misma fecha.