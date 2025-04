Damian Lillard espera jugar cuando Bucks y Pacers se enfrenten en el Juego 2

Damian Lillard pasó el último mes recuperándose de un problema de salud.

Ahora, el base de los Milwaukee Bucks está listo para reanudar su búsqueda del esquivo título de la NBA.

El nueve veces All-Star declaró a la prensa que espera jugar el martes por la noche cuando los Bucks visiten a los Indiana Pacers para el segundo partido de su serie de playoffs al mejor de siete de primera ronda. Los Pacers ganaron el primer partido por 117-98, mientras Lillard seguía recuperando su forma física, rehabilitándose tras una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha.

«Estoy jugando», declaró Lillard tras la práctica matutina del equipo. «Sin saber si podría volver esta temporada, pude levantar pesas, lo cual fue bueno, pude mantener mi cuerpo fuerte. Pero pasaron semanas y semanas antes de que me permitieran siquiera saltar y hacer algo en la cancha».

Posteriormente, los directivos del equipo publicaron en redes sociales que Lillard estaba disponible. Había sido catalogado como cuestionable en el informe de lesiones del lunes.

Los Pacers no tuvieron práctica de tiro y no estarán disponibles para entrevistas hasta el martes por la tarde.

Lillard no ha jugado desde el 18 de marzo, tras ser dado de baja inicialmente por dolor muscular en la pierna derecha y luego por dolor en la pantorrilla derecha, antes de descubrir que padecía un trastorno de coagulación que suele dejar a los jugadores fuera durante meses debido a los riesgos asociados. Lillard regresó en semanas.

Lillard dijo que nunca había intentado volver tan pronto después de tanto tiempo de baja por una lesión, y que no está seguro de cómo reaccionará su cuerpo a las condiciones del partido, aunque afirmó no tener una restricción formal de minutos.

«Es simplemente cómo me siento», dijo. «Voy a comunicarle a Doc (Rivers, entrenador) cómo me siento. No hay forma de simular un partido de la NBA, y mucho menos uno de playoffs. Así que voy con la intención de estar ahí fuera con el equipo y, ya saben, voy a darlo todo».