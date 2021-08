Damnificados ribera del Ozama imploran reubicación inmediata

Reubicación. No pueden volver al peligro



Mientras 14 familias de Ribera del Ozama, refugiadas en la Escuela Elvira de Mendoza, en Los Mina, esperan de las autoridades la reubicación urgente en un lugar seguro, la comunidad educativa del plantel urge la desocupación de las aulas que se encuentran en condiciones deplorables para poder iniciar el año escolar el 20 de septiembre.



Los refugiados llevan hoy 10 días en la escuela, luego de un derrumbe provocado por la depresión tropical Grace, el domingo 15 de este mes, pero hasta ahora han sido suplido de alimentos, pero carecen de propuesta concretas sobre su futuro inmediato.



Muestran preocupación porque se aproxima el año escolar 2021-2022 y no cuentan con informaciones concretas sobre su destino, ya que no pueden regresar al lugar donde se produjo el deslizamiento de tierra

Siriano Matos, presidente de la Junta de Vecinos La Javilla del Ozama, informó que los Comedores Económicos no han fallado en la entrega de la comida desde que fueron refugiados en el plantel, pero que el desayuno y la cena que suministraba la alcaldía de SDE era solamente hasta el pasado lunes.

Escuela

Amerita reparar Tiene un solo baño

La escuela Elvira de Mendoza es una edificación de ocho aulas para albergar a 600 estudiantes, pero de dos baño con que cuenta solamente uno está en servicio, el otro está cerrado. Eunice Cubilete, subdirectora del plantel, explica que la escuela debe ser sometida a una reparación urgente.

Ayer Diana Encarnación, la embarazada con 39 semanas y madre de dos hijas, una de seis y otra de dos años, fue a la maternidad Reynaldo Almánzar, en Santo Domingo Norte, pero fue despachada y sigue en el albergue.