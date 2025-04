Daneida Polanco, la dominicana que destaca en el periodismo hispano

Desde su llegada a la televisión estadounidense, Daneida Polanco se ha destacado como una voz influyente para la comunidad hispana, combinando rigor periodístico con una cercanía especial hacia el público latino. Su capacidad de narrar con empatía las historias que afectan directamente a esta comunidad ha posicionado su trabajo como referente en los medios hispanohablantes en Estados Unidos.

Polanco nació el 19 de marzo de 1978 en San Francisco de Macorís, República Dominicana, un entorno que despertó tempranamente su curiosidad por la comunicación y el periodismo. Motivada por esa pasión, emigró hacia Estados Unidos en busca de oportunidades académicas y profesionales. Allí estudió comunicaciones en el Bronx Community College, institución donde obtuvo su título en 2001, marcando formalmente el inicio de su carrera periodística.

Su primer gran paso profesional lo dio en Univision 41, una estación clave de la cadena Univision en Nueva York. Gracias a su capacidad para conectar eficazmente con la audiencia hispana, rápidamente adquirió notoriedad, convirtiéndose en una figura habitual en los hogares latinos de la región.

En 2004, Polanco amplió su alcance mediático al integrarse al equipo del programa «El Gordo y la Flaca», una reconocida producción de entretenimiento que le permitió interactuar con figuras prominentes del espectáculo y ganarse un lugar destacado en el mundo televisivo. Al año siguiente, continuó creciendo profesionalmente al convertirse en corresponsal del influyente noticiero «Primer Impacto», consolidando su reputación y ampliando significativamente su espectro informativo.

Desde estas plataformas, Daneida ha reportado sobre algunos de los eventos culturales y musicales más importantes de la comunidad hispana, incluyendo los prestigiosos Premios Grammy Latinos, los Premios Lo Nuestro, los Premios Juventud y los Latin American Music Awards. Su estilo dinámico y detallado ha permitido que millones de televidentes puedan vivir, casi en primera persona, estos significativos eventos culturales.

Uno de sus mayores logros profesionales llegó en 2018, con una nominación al prestigioso Premio Emmy en la categoría Outstanding Coverage of a Breaking News Story in Spanish, reconocimiento obtenido por su participación en la cobertura especial «Unidos en el Dolor», sobre el impacto devastador del Huracán María en Puerto Rico. Este trabajo periodístico resaltó no solo su calidad como reportera, sino también su sensibilidad humana al abordar temas de profundo impacto social.

Paralelamente a su crecimiento mediático, Polanco ha sido reconocida oficialmente por instituciones públicas estadounidenses. A mediados de los años 2000, el Estado de Nueva York emitió una proclamación especial destacando su desempeño excepcional como periodista. Además, fue honrada con las Llaves del Condado de Union City, Nueva Jersey, y recibió una proclamación adicional del Estado de Nueva Jersey reconociendo específicamente sus aportes periodísticos desde el extranjero.

El año 2024 marcó otro hito importante en su trayectoria profesional y personal. Participó activamente en la 39ª edición de los Premios Soberano en República Dominicana, consolidando su vínculo con sus raíces culturales, y tuvo la distinción de pronunciar el discurso inaugural en la Semana de la Moda Dominicana, evento clave en la proyección cultural de su país natal.

Hoy en día, Daneida Polanco reside en Nueva Jersey, desde donde sigue siendo una pieza clave en la cobertura noticiosa de Univision, manteniendo su compromiso con una información clara, precisa y relevante para la comunidad latina en Estados Unidos. Además, ha expandido su influencia hacia las redes sociales, compartiendo contenidos de moda y belleza, lo cual le permite mantener un vínculo constante y cercano con su público.