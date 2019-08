Daniel Pérez: la representación legislativa del país no solo necesita rostros nuevos, también deben estar capacitados

Los partidos políticos dominicanos están dando pasos gigantescos en materia de representación política juvenil y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no es ajeno al tema. Dirigentes de posiciones muy altas dentro PLD (desde Danilo Medina, presidente de la Nación hasta Leonel Fernández, expresidente del país y presidente del PLD) han reconocido públicamente que es el momento de ofrecer una mayor importancia al relevo generacional.

En el caso de la representación legislativa el país no solo necesita rostros nuevos, sino también que estén altamente capacitados. Se debe apostar por la profesionalización de la política dominicana, que tanto hace falta en el Congreso de la República, donde solo hay seis legisladores que tienen menos de 35 años.

Daniel Pérez, precandidato a diputado por el PLD en Santo Domingo Este, es un ejemplo de la juventud política dominicana que se ha preocupado primero por su formación y luego por desarrollarse en lo profesional y en materia política, para ahora decidir aspirar a entrar en el Congreso como legislador.

Proviene de una familia humilde, es el primero de cuatro hijos procreados por Felicita Martínez Severino y Daniel Pérez Guerrero. Nació en Sabana Grande de Boya, municipio de la Prov. Monte Plata.

Desde el ámbito de la formación, Pérez Martínez, es licenciado en Comunicación Audiovisual, carrera que cursó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 2014. Cuenta con dos maestrías, una en Ciencia Política Para el Desarrollo Democrático, que realizó en la Universidad de Salamanca, España, y el Instituto de Altos Estudios en Ciencia Sociales (IGLOBAL), la segunda maestría en Alta Dirección Pública Estratégica la cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, España, además del IGLOBAL que lleva en la actualidad.

Asimismo posee especialidades en Comercio Exterior por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), también en Gerencia Política y Gestión de Gobierno en la citada universidad. Además cuenta con especialización en Dirección y Creación de Empresas, del Instituto de Educación Superior a Distancia (ISED). En el área de la comunicación cuenta especialidad en Comunicación de Masas por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICT), Cuba. Preocupado por el medioambiente también posee especialidad en Buen Gobierno y Desarrollo Sostenible, por la Universidad de Salamanca, España.

Vida política y social . Hace 15 años milita en el Partido de la Liberación Dominicana donde se desempeña como dirigente medio. Es Coordinador de la Juventud del PLD en la circunscripción No. 3 de la provincia Santo Domingo, y Coordinador General del movimiento Líderes Aliados (LIAL).

Actualmente, se desempeña como encargado del departamento de Acción Solidaria, en una institución del Estado, enfocada en las labores sociales y la atención a necesidades de grupos vulnerables y en condiciones de pobreza. También preside la Comisión de Ética de la institución, desde el año 2017, posición que está orientada a promover la transparencia, el comportamiento ético de los servidores públicos y el combate a la corrupción administrativa.

Al preguntársele sobre su visión como precandidato, explicó que de llegar al Congreso pretende ser un legislador que pueda destacarse en el ejercicio de sus funciones por su compromiso, honradez y responsabilidad social, apegado siempre al cumplimiento y al respeto a las normas que rigen nuestra sociedad.

Como misión destacó que uno de sus objetivos principales es poder “desarrollar proyectos de ley innovadores y transformadores, que impulsen el desarrollo de la sociedad dominicana y el empoderamiento de mujeres y hombres, con especial atención en las/los jóvenes y las mujeres”.

“Como joven entiendo la política como el instrumento por medio del cual podemos transformar la sociedad y mejorar su calidad de vida; esta comprende toda acción humana tendente a fomentar el bien común y el desarrollo social, tales como: la solidaridad, la justicia y la salud, por mencionar solo algunas”, afirma Pérez.

En cuanto a las nuevas formas de hacer política, el precandidato a diputado entiende que en la actualidad es necesario alejarse de las prácticas políticas tradicionales que no han dado resultados, y adoptar medidas que fortalezcan la gobernanza, la justicia y el desarrollo social sostenible. “En el caso del Congreso, este debe desarrollar estrategias que reviertan la imagen de disfuncionalidad que se le atribuye desde fuera, y empoderar a la población de todo cuanto tiene que ver con su propio desarrollo, abrazando los valores de la transparencia, la honradez y la ética”.

Por qué aspirar a diputado. Para el 2016, varias personas entre ellos dirigentes comunitarios, deportivos y políticos, visitaron mi casa y trataron de convencerme para que lanzara una candidatura a diputado contando con su apoyo, cada uno desde sus respectivos espacios se comprometía a trabajar; sin embargo, agradecí sus gestos de confianza y buena voluntad para con mi persona, y de inmediato les explique por qué pese a que era una buena idea, no me sentía preparado y tampoco entendía que era el momento oportuno para presentar un proyecto de tal envergadura.

“Justamente dos años después, me he convencido a mí mismo, más que a cualquier otra persona, que al momento de tomar esta decisión, de presentarme a una elección como candidato a Diputado, lo que ha primado en mí no es una idea para satisfacer mi ego personal, ni tampoco porque ser diputado me parece bonito, por prestigio o ascenso social, ni por cualquier otra cosa parecida, sino más bien, porque estoy motivado con las ideas de transformación e innovación social que sostengo. Y porque estoy plenamente convencido que pueden aportar y mejorar nuestra sociedad”, señala Daniel.

Desde el congreso quiere desarrollar proyectos de Ley que busquen solución a los problemas que enfrentan los siguientes sectores: Mujer, Juventud, Personas con Capacidades Especiales, entre otros.

Su Programa