Danilismo dice Gonzalo es favorito

Gonzalo Castillo fue el escogido para enfrentar al expresidente Leonel Fernández en las primarias a celebrarse el 6 de octubre, anunció ayer el ex precandidato Temístocles Montás, quien de inmediato pidió la adhesión de los demás contendores “del sector mayoritario” a las aspiraciones del exministro de Obras Públicas.

La reacción de Radhamés Jiménez, coordinador del equipo del expresidente, no se hizo esperar, al afirmar que no importa el delfín que lleve el danilismo Fernández ganará las primarias con el 80%.

Durante una rueda de prensa que se asemejaba a un mitin, Montás hizo el anuncio. Estuvieron presentes los ministros José Ramón Peralta, José Ramón Fadul, Francisco Javier García y Carlos Pared Pérez, asistente especial del presidente Danilo Medina.

No dieron a conocer los resultados de las cuatro encuestas que favorecieron a Gonzalo Castillo, pero el ministro Peralta insistió que estuvo por encima de todos los demás competidores que participarán en las primarias del seis de octubre.

Montás dijo que Castillo obtuvo la mayor puntación en las encuestas realizadas en todo el país, mientras que Peralta dijo que el aspirante representa a la mayoría del PLD. Aunque los periodistas insistieron en obtener los números alcanzados por el favorito del Gobierno, las preguntas fueron dejadas de lado. Dijo que el sector mayoritario del PLD había planteado que entre sus candidatos se produjera un acuerdo, se decidió hacer un levantamiento entre varias encuestas para determinar cuál de los precandidatos estaba mejor situado. Explicó que se buscaba asegurar el éxito de ese proceso, insistió.

El dirigente peledeísta no dijo cuáles fueron las encuestadoras que hicieron el sondeo, pero aseguró que lo realizaron con gran profesionalidad. El trabajo de las encuestadoras no citadas reveló que de los precandidatos, Gonzalo Castillo es el que está mejor posicionado para competir en las primarias. Enseguida se produjo un prolongado aplauso y los presentes, funcionarios y dirigentes del PLD, se pusieron de pie y gritaron consignas a favor de Castillo.

En la actividad no estuvo el exprecandidato Francisco Domínguez Brito, ni Reinaldo Pared Pérez. Tampoco se observó representación de Maritza Hernández, Radhamés Segura y Melanio Paredes. Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez renunciaron a sus aspiraciones a la presidencia, argumentando falta de equidad en el proceso y favoritismo en favor de Castillo, el favorito del Gobierno.

Llama adherirse “En nombre de todos los precandidatos, hago un llamado a todos los compañeros que se sienten representados en el sector mayoritario del partido a que apoyen en forma decidida y con entusiasmo la precandidatura del compañero Gonzalo Castillo”, dijo Montás.

Asimismo dijo que detrás de Castillo, está la mayoría del Comité Político, Comité Central, los senadores, diputados y alcaldes, y espera que se coloquen detrás de esa candidatura para ganar las primarias y las elecciones del 2020.

Las reacciones Mientras el vocero de Leonel Fernández, Radhamés Jiménez, dijo que Fernández ganará las primarias del 6 de octubre con el 80%, el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, aseguró que Gonzalo Castillo es un fenómeno político y electoral de entusiasmo, cercanía y simpatía.

“Gonzalo encarna la reacción de una mayoría social y política a la que se le impidió votar por Danilo, que quiere conservar lo que tiene y seguir avanzando”, tuiteó en su cuenta de twitter el vocero presidencial.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que Castillo es el candidato de la mayoría del PLD en el marco del consenso. “Con su liderazgo continuaremos la construcción de una nación justa, fuerte, moderna y equilibrada”, dijo en su cuenta de twitter.

En los próximos días habrá mucho más apoyo, solo faltaba esto, comentó un funcionario a otro. En la actividad se observó la presencia de médicos, directores de hospitales y algunos funcionarios del Servicio Nacional de Salud.

Entre los aspirantes a delfines del danilismo estaban, Temístocles Montás, Radhamés Segura y Maritza Hernández.

El activismo

En la rueda de prensa durante la cual se anunció que las encuestas favorecen a Castillo era evidente el entusiasmo de funcionarios y peledeístas de niveles medios que aplaudían o comentaban que barrerían con las aspiraciones de Fernández en las primarias del seis de octubre próximo.

El cuchicheo

Aunque la actividad para dar a conocer la situación de Castillo estaban convocada para las 10 de la mañana, desde las 9:30 estaban en el área Francisco Javier García, ministro de Turismo, Peralta, Roberto Salcedo, Elpidio Báez, Ramón Ventura Camejo y Donald Guerrero, ministro de Hacienda.