Danilo: “Hoy somos testigos de que ocurre cuando un gobierno trabaja para unos pocos”

En el masivo acto de juramentación de alrededor de 6 mil 500 nuevos miembros en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes trabajarán por el fortalecimiento de la organización política, el expresidente de la República, Danilo Medina, Presidente del PLD, puso el foco en el hecho de que las familias dominicanas están enfrentando más dificultades que antes.

“Hoy somos testigos de lo que ocurre cuando un gobierno trabaja para unos pocos y de espaldas a las grandes mayorías. Escuchamos cómo la gente grita por la subida de los precios de los alimentos y la energía eléctrica. Como la gente se queja por la falta de oportunidades o por el abandono del campo. La gente grita por la inseguridad en las calles y el deterioro del sistema educativo, pero al parecer a nadie le importa esos gritos. Pero el pueblo mira para atrás… Mira para atrás porque tiene memoria y hace comparaciones, y mira para adelante. Porque sabe que en dos años decidirá de nuevo su destino y no volverá a equivocarse”, afirmó ante el público que llenaba el polideportivo del Club de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este.

Además, hizo un llamado de esperanza y recordó que el peledeísta tiene una probada vocación de servicio y aseguró que los nuevos afiliados deben ser siempre líderes comprometidos que deben llevar soluciones y tender la mano a quienes más lo necesitan.

“A nosotros sí nos duele que una ambulancia no llegue a tiempo. Que un enfermo no tenga con qué comprar medicinas. Que una madre no pueda llevar a sus hijos a la escuela y alimentarlos. Porque realmente, nos duele el dolor de la gente y buscamos soluciones. Esa es la verdad. Y ustedes tienen la misión de ir a contárselo a todo el país”, le dijo a su militancia y a los juramentados el Presidente del PLD, Danilo Medina.

Renovación efectiva

El PLD se ha centrado en trabajar por fortalecer su gestión en el ámbito político institucional, ha apostado a la renovación del liderazgo y ha trazado líneas de acción para establecer un rumbo claro para el país y para las familias dominicanas que enfrentan un shock económico como nunca antes en la historia reciente.

Cada domingo en actos multitudinarios, el PLD está demostrando su amplia capacidad de organización y su voluntad de ampliar la participación y el diálogo. Prueba de ello es que está preparando una Consulta abierta para elegir de seis aspirantes quien cuente con el mayor nivel de simpatía en la población.

Dicha consulta está programada para realizarse el 16 de octubre próximo y en la misma podrá participar, además de los miembros del PLD, toda la población votante, excepto la militancia de otros partidos.

Actualmente hay seis aspirantes; tres hombres y tres mujeres. Tal como aseguró el Presidente Medina en las palabras que pronunció posterior al acto de juramentación de la representación de los nuevos miembros que colmaron el recinto deportivo: “De esa consulta saldrá él o la próxima presidente de la República. Porque ellos seis tienen experiencia, formación, valores y cualidades necesarias para dirigir con mano firme los destinos del país” y contarán, además, con el apoyo de todas las bases del Partido “sin fisuras”.

Actividad del PLD encabezada por Danilo Medina.

Sumando Estrellas en todo el país

Semana tras semana, miles de jóvenes están ingresando al partido como parte del programa Sumando Estrellas. El balance más reciente indica que hay más de 350 mil nuevos afiliados.

La actividad, desarrollada en el Polideportivo del Club Los Mina, en la barrida del mismo nombre, inició a las 10.35 de la mañana con el arribo al recinto del Presidente Danilo Medina junto al Secretario General del PLD, Chales Mariotti y una representación del Comité Político, quienes fueron recibidos por una Comitiva de la Dirección de la Circunscripción Dos del Municipio Santo Domingo Este en cuya demarcación se realizó el acto de juramentación.

La actividad inició de manera formal con la entonación en el sistema de amplificación del himno del PLD, se pronunció el lema peledeísta “ Servir al Partido para Servir al Pueblo y el maestro de ceremonia hizo la presentación de la Línea Frontal de la actividad integrada por el Presidente Danilo Medina, Charles Mariotti, secretario general, el Presidente del PLD en la Circunscripción Dos del municipios SDE, Luis Marte, el Enlace de la Dirección del PLD con la demarcación, Robert De la Cruz.

Completaron la dirección del acto Cristina Lizardo, Presidenta de la Provincia Santo Domingo, el Diputado Bolívar Valera, Luis Alberto Tejeda, José Cabrera, Ramón Pepín y la Regidora Edita Sandoval.

En representación del Comité Político asistieron Francisco Javier García, Rubén Bichara, Johnny Pujols, Carlos Pared Pérez, José Dantés Díaz, Radhamés Segura, Alexis Lantigua, José Ramón Peralta y Melanio Paredes.

Podrías leer: Ley de Extinción de Dominio divide las bancadas en la Cámara de Diputados

También el Secretario Organización, Mayobanex Escoto y una representación de los integrantes de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral (CILOE), instancia que conjuntamente con las direcciones locales, organiza el acto.

Le correspondió a Luis Marte, en su calidad de Presidente del PLD en la Circunscripción Dos del Municipio Santo Domingo Este, las palabras de bienvenida, seguido de las intervenciones de Ronald Mateo, en representación de los jóvenes, Jennifer Guzmán, de la Mujer.

El Presidente Danilo Medina, teniendo a su lado a Charles Mariotti, secretario general, le tomó el juramento a los nuevos miembros, quienes se comprometieron a trabajar sin descanso por el triunfo del PLD y la fórmula electoral que presenten en los comicios del 2024.

Danilo Medina en sus palabras pidió a los jóvenes cumplir con la responsabilidad de brillar con su ejemplo, valores y sus buenas actitudes.

“El pueblo sabe que en dos años decidirá de nuevo su destino y no volverá a equivocarse. Va elegir al partido que gobernó con todos y para todos. Al que le cumplió siempre, al que resuelve. El pueblo va a elegir al PLD en las próximas elecciones, que no le quepa dudas a nadie”, afirmó rotundamente el Presidente del PLD.

El PLD seguirá desarrollando en las próximas semanas una intensa agenda de trabajo y presentando propuestas a la sociedad para enfrentar la profunda crisis económica, social y productiva que atraviesa República Dominicana.