A los pocos que he cancelado, ha sido por irrespetuoso, afirmó Danilo Medina

El presidente de la República, Danilo Medina, expresó hoy que aunque muchos no entiendan su nivel de paciencia, lo hace porque es tolerante con la disidencia, y ha tolerado a los que lo han denigrado.

“Anoche escuché decir: ese grupo intolerante que calla voluntades, que no acepta la disidencia, ¡Oh pero por Dios!, ¿Entonces por qué es que están renunciando del gobierno?”, afirmó durante un discurso en la asamblea de delegados realizada en el pabellón de Karate, del Centro Olímpico.

“¿Saben cuántos embajadores hay aquí en el territorio nacional, que vinieron, que dejaron sus funciones sin mi permiso para venir hacer campaña?, 18 embajadores que deberían estar sirviéndole a su país, en los lugares a que se le envió, y a ningunos los he llamado para pedirles cuenta ,he sido más que tolerante”, agregó.

Dijo que, aunque a veces no entiendan su nivel de paciencia, lo hace porque él es tolerante con la disidencia.

En ese sentido, resaltó que, a los pocos que ha cancelado, los ha cancelado por irrespetuosos, porque le han faltado el respeto a su figura.

“A mí no me han regalado nada en esta vida, todos los escalones que he subido ha sido a base de esfuerzo y sacrificio, pero nadie me ha querido regalar nunca nada, al contrario, siempre me han querido impedir que logre cosas simples que a cualquiera se le puede regalar”, aseguró Medina.

En tanto, expresó que a él no lo han apoyado esos que hoy dicen que el no los apoyó en el año 2008. “A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 2012, y no me apoyaron en el 2016”, dijo.