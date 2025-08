Danilo Medina denuncia abandono de 11 mil aulas

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, calificó como “criminal” la decisión del actual Gobierno de abandonar el modelo de Tanda Extendida y no concluir las 11 mil aulas que su gestión dejó prácticamente terminadas.

“Es lamentable que, por no darle continuidad al Estado, once mil aulas que dejamos a punto de concluir no se hayan terminado, y que ahora estemos retrocediendo hacia el modelo de dos tandas simplemente para poder acomodar a los estudiantes que se están quedando fuera del sistema. Eso es criminal”, sentenció Medina al ser abordado por la prensa.

Explicó que el modelo de Tanda Extendida no sólo representaba una mejora en la calidad del aprendizaje, sino también una solución social y económica para miles de madres trabajadoras.

“Hay estudios que señalan que cuando un niño no recibe las proteínas adecuadas de uno a cinco años, su cerebro no se desarrolla de forma normal. La Tanda Extendida buscaba precisamente eso: nivelar a los hijos de las familias pobres con los de clase media y alta. Ese era el verdadero sentido de una educación más justa y uniforme”, agregó.

Sobre la construcción de la presa de Guaigüí, en La Vega, Medina indicó que siempre ha sido una demanda legítima de los sectores productivos.

El expresidente Danilo Medina hoy encabezó una gran asamblea de dirigentes, acompañado del secretario general Johnny Pujols, los vicepresidentes Zoraima Cuello y Temístocles Montás, integrantes del Comité Político y toda la Dirección Política de La Vega.