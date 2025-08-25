Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno

El expresidente Danilo Medina afirmó ayer que el país refleja un profundo malestar ciudadano contra el Gobierno por la situación de pobreza de la gente, la pérdida de esperanza y porque el país va sin rumbo.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que la población compara el presente con el pasado y reconoce los logros alcanzados durante sus gestiones de Gobierno e incrementa el descontento frente a la actual administración.

“Veo en redes sociales la consigna “Perdón Danilo, perdón al PLD porque no sabíamos lo que hacíamos”. Esas son expresiones ciudadanas que reivindican nuestra obra de Gobierno, pero también son un síntoma del malestar que vive la sociedad”, expresó Medina, en una asamblea provincial de dirigen en Moca, Espaillat.

El dos veces presidente del país indicó que percibe una sensación agridulce frente a esas expresiones populares, por un lado por el reconocimiento de que el país vivía mejor bajo la gestión del PLD, pero por otro porque le confirma el creciente desencanto social frente a la gestión actual.

País reivindica gobierno PLD

Medina manifestó que siente que la nación está reivindicando la obra de Gobierno del PLD y reconociendo que con ellos el país vivía mejor.

“Detrás de estas declaraciones que hace la gente en redes y otros escenarios se esconde el descontento de la población contra el Gobierno, de la falta de esperanza, de la pérdida de rumbo, la situación de pobreza y de miseria que se generaliza en República Dominicana”, expuso el exmandatario de la nación.

Defiende sus gobiernos

Danilo Medina también respondió a los señalamientos, en relación su natal provincia de San Juan, asegurando que las comparaciones hechas desde el presente Gobierno carecen de fundamento y que muchas de las obras presentadas como logros actuales corresponden en realidad a su administración.

El dirigente político dijo además que la escuela agrícola en Bohechío, de esa misma provincia, atribuida a la actual gestión, fue construida bajo su mandato.

Medina sostuvo que obras exhibidas por las autoridades actuales como logros propios, en su mayoría fueron diseñadas, licitadas o dejadas en ejecución durante su Gobierno.

“Han hecho tan poco, otra cosa que me dicen es que ahora yo voy a tardar una hora menos en llegar a San Juan de la Maguana, porque inauguraron la circunvalación de Baní. Está orondo porque hizo la circunvalación de Baní. Esa circunvalación la dejamos con planos, diseñada y licitada”, acotó.

Varias circunvalaciones.

El expresidente Medina recordó que bajo su mandato realizaron múltiples circunvalaciones en varias provincias del país, entre ellas la de San Juan, la de Barahona, la de Santiago, la del Distrito Nacional, la de San Pedro de Macorís, y la de Hermanas Mirabal.

Medina recordó que la Jornada Escolar Extendida fue uno de los programas más nobles de sus administraciones, y que la avanzó en un 85%, pero no ha recibido continuidad en la actual gestión.