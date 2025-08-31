Danilo Medina dice que «la gente no aguanta el costo de la vida»

El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que su organización política retomará el liderazgo en las encuestas electorales a más tardar el próximo año.

“Tenemos la certeza de que el año que viene, a más tardar, el PLD estará encabezando la preferencia electoral en la República Dominicana”, expresó Medina ante cientos de militantes reunidos en el Club Agampta de Monte Plata, durante la Gran Asamblea Provincial.

En el acto criticó el manejo económico del actual gobierno al asegurar que :»la gente no aguanta el costo de la vida».

El exmandatario atribuyó el repunte del PLD en las mediciones recientes al reconocimiento popular de que “con el PLD se vivía mejor”. Medina afirmó que la ciudadanía está retornando a la organización fundada por Juan Bosch, convencida de que se equivocó al votar en contra del partido en las elecciones pasadas.

“La gente ha acuñado espontáneamente la frase de que con el PLD se vivía mejor. Y cuando se compara cualquier indicador del país con los del PLD, la gente siente que vivía mejor con nosotros”, agregóo

Medina destacó que el crecimiento del partido es transversal, abarcando todas las capas sociales y rangos de edad. “Estamos subiendo en todos los segmentos. El PLD avanza y tengo la convicción de que vamos a gobernar de nuevo la República Dominicana”, afirmó.

Durante su intervención, también resaltó los logros económicos de su gestión, señalando que su gobierno mantuvo el control inflacionario por debajo de las metas establecidas por el Banco Central. “Tuvimos registros de inflación de 0% y 0.68%. Nuestro modelo se basó en crecimiento económico con estabilidad”, puntualizó.

