Danilo Medina: “En el PLD caben todos, pero caben los que se quieran quedar”

El presidente Danilo Medina exhortó hoy a los miembros de esa organización que quieran marcharse, pueden hacerlo, pero a los que “están vacilando” y no quieran irse, “díganle que se queden” en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Aquí caben todos, pero caben los que se quieran quedar con sinceridad”, recomendó Medina ante la renuncia de varios altos dirigentes y legisladores del PLD, luego de la salida del ex presidente Leonel Fernández.

Significó que el que se queda en el partido de gobierno y “quiere tomarle el pelo”, se equivocó. Si se quieren quedar, bienvenido sean y cuenten con el Partido de la Liberación Dominicana para que ganen sus candidaturas”.

No responderá. Medina advirtió en sus palabras finales del discurso que no reaccionará ante ninguna réplica que se le haga a lo expresado esta tarde, tras señalar que no lo hará.

“Que digan lo que quieran, que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano y es que este partido se mantenga gobernando, para beneficio de los hombres y mujeres que viven en condiciones difíciles”, enfatizó en referencia a las eventuales respuestas que le daría Fernández o sus seguidores a su intervención.