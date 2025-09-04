Danilo Medina tras cuestionamientos sobre relación con Maxy Montilla: «Era cordial, pero distante»

El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina Sánchez, aseguró este jueves que nunca utilizó su cargo para hacer negocios y que su único propósito durante sus dos gestiones presidenciales fue servir al pueblo dominicano.

“Yo no fui al gobierno a hacer negocios, fui a servir. Jamás pedí que se asignaran obras a familiares, amigos o relacionados. Yo soy un hombre honorable, se puede dar una vuelta en redondo y no hay quien me señale”, expresó Medina en una llamada al programa El Sol de la Mañana.

El exmandatario también aclaró su relación con su cuñado Maxy Montilla, quien firmó un acuerdo con el Ministerio Público comprometiéndose a devolver más de RD$3,000 millones obtenidos mediante licitaciones fraudulentas en las empresas distribuidoras de electricidad. Medina afirmó que su vínculo con Montilla siempre fue “cordial, pero distante”, sin relaciones políticas, laborales ni económicas.

Puede leer: Zoraima Cuello sobre Maxy Montilla: «Las responsabilidades son individuales; quien hace lo incorrecto que pague»

Sobre el acuerdo, manifestó su rechazo: “Le dije que con ese acuerdo entregaba sus bienes, pero también su honor, su dignidad y su integridad. Eso no tiene precio”. Subrayó que, a diferencia de Montilla, los dirigentes del PLD procesados en la justicia están defendiendo su nombre y su honor en los tribunales, lo que, a su entender, es el camino correcto.

Además, defendió su gestión señalando que durante su gobierno combatió la pobreza, el desempleo, los apagones, el analfabetismo y la miseria en general.

“Yo trabajé para servirle a mi pueblo, única y exclusivamente para eso”, concluyó.

Síguenos como periodicohoyrd