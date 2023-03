Danilo Medina informa tiene cáncer de próstata

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, informó este miércoles que tiene cáncer de próstata, a pocas horas de regresar de Miami, en Estados Unidos, donde le realizaron varios estudios para confirmar la enfermedad.

«Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país (República Dominicana) que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos», escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El primer viaje, puntualizó el también presidente del partido morado, fue para hacerse una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado..

«Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen», dijo Medina.

Del mismo modo, el ex jefe de Estado agradeció a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por su estado de salud en estas últimas semanas.