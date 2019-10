Danilo Medina llega 32 minutos antes a reunión Comité Central PLD

El presidente Danilo Medina ya se encuentra en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para participar en la reunión convocada para esta tarde a las 4:00 en la que se tratará la ratificación de Temístocles Montás como presidente de esa organización, así como conocer sobre las vacantes producidas en el Comité Político.

Medina llegó a las 3:28 minutos de esta tarde, es decir, unos 32 minutos más temprano que la hora prevista, encontrando también algunos miembros del Comité Central que también habían llegado previamente para dirigirse al Gran Salón Bienvenido Sandoval, donde se agotará la agenda previamente citada.

El Comité Político es el órganos que dirigirá la reunión del Comité Central, que tiene como tercer punto conocer una sugerencia de este órgano en torno a que le de mandato y lo apodere para designar los titulares de trece secretarías que han quedado vacantes en el secretariado del PLD, luego de la renuncia del ex presidente Leonel Fernández.

Esta convocatoria fue parte de las conclusiones a las que llegó el Comité Político en su reunión del pasado 24 de octubre, en la cual tomó la decisión, además, de designar una comisión integrada por Temístocles Montás, Rubén Bichara, Miriam Cabral, Francisco Javier García y Ramón Ventura Camejo “para formular un plan de acción inmediata”.

Los renunciantes del Comité Político son el ex presidente Leonel Fernández, quien además era presidente del PLD; el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, Radhamés Jiménez, Franklin Almeyda Rancier y César Pina Toribio, todos seguidores del ex mandatario.

Otras vacantes que también serán llenadas son la del fenecido ex alcalde Juan de los Santos y la de Joaquín Bidó Medina, quien renunció por problemas de salud.