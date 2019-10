Danilo Medina responde a Leonel Fernández: Mi único delito es que lo he hecho mejor que tú

El presidente Danilo Medina respondió a la calificación de “obstinado” e “intolerante” expresada por el ex presidente Leonel Fernández en su discurso emitido anoche, al señalar que el único delito que ha cometido ha sido que lo está haciendo mejor que él.

“¿Cuál es el delito, cuál es el delito que he cometido? Compañeros y compañeras, el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República…, no solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir, lo estoy haciendo mejor que él”, proclamó Medina en medio del acto de la asamblea de delegados y ante los aplausos y vítores de los presentes.

Y agregó: “Y no lo digo yo, la Fundación Democracia y Desarrollo acaba de hacer un ranking de los últimos presidentes de la República Dominicana; comienza con dos de ellos en 2.7 (es del 1 al 10), mi antecesor (Leonel Fernández) alcanza 6%, pero yo tengo 8.7%”.

“Pero no lo digo yo”, insistió Medina, “lo dicen los números. Yo gané con el 51% en las elecciones del 2012 y cuatro años después he sacado la votación más alta de la historia de la República Dominicana, he ganado con el 62% esas elecciones. Eso solo se hace cuando el presidente ha pasado con nota sobresaliente su período de gobierno, ese es mi delito”.

Ante la presencia de miembros del Comité Político, Comité Central, así como dirigentes medios y otros, Medina afirmó que se esperaba que él fuera a la Presidencia a “agarrarla ahí” porque la Constitución no permitía un tercer período adicional, y se tenía la certeza de que a los seis meses lo iban a estar llamando (a Leonel) para que tomara el mando, “pero eso afortunadamente para el pueblo dominicano no ha sucedido”.

“A pesar de todas las diabluras que se han hecho contra mí, tenemos un índice de aprobación de la sociedad dominicana” que se ubicaría hasta un 70% en todas las provincias del país.

“Ustedes saben que no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie. Siempre he creído que los hechos son los hechos y que nadie cambia la imagen de una persona porque se le antoja. Solo la conducta de los hombres y las mujeres puede transformar su imagen”, expresó.

Dijo que cuando fue el presiente de la República y antes, juró ante la tumba de Juan Bosch que no sería arrogante, prepotente y que no se dejaría llenar de vanidad.

“Y lo he cumplido, lo único que me interesa cuando deje la presidencia de la República, es que mi conciudadanos me saluden en las calles y me digan, gracias compañero Danilo porque en su gobierno yo cambié mis condiciones de vida.