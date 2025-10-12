El expresidente de la República, Danilo Medina, advirtió este domingo que la economía dominicana atraviesa un momento sumamente peligroso, debido al nivel de endeudamiento y gasto del actual Gobierno, que el próximo año tendrá que destinar 324 mil millones de pesos solo para pagar intereses de la deuda pública.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrada hoy en Santiago, donde el exmandatario compartió su preocupación por el manejo de las finanzas públicas.

“El año pasado se pagaron 228 mil millones, y ahora serán 324 mil millones. Esta economía no resiste otro año así. Eso es peligroso”, expresó Medina ante los presentes.

El exgobernante explicó que la actual administración no está reduciendo la deuda, sino repitiendo el ciclo de endeudamiento, al tomar dinero prestado para pagar compromisos anteriores.

“Si debo mil y tomo mil prestados para pagar, sigo debiendo lo mismo. Pero si tomo mil quinientos, aumento la deuda. Y eso es exactamente lo que está pasando”, indicó.

Medina también advirtió que el gasto corriente del Gobierno ha crecido a niveles alarmantes, citando el aumento de la nómina pública, que pasó de 104 mil a 358 mil empleados, y el incremento de la nómina de pensiones en más de 32 mil millones de pesos.

“El presidente tiene que revisar su nivel de gasto, porque la economía dominicana no aguanta este ritmo”, insistió.

Asimismo, lamentó que, pese a manejar más recursos que cualquier otro Gobierno en la historia nacional, los servicios públicos siguen deteriorados y la población más endeudada.

“Estamos pagando más intereses que nunca, y lo peor es que el pueblo no ve dónde está ese dinero”, concluyó Danilo Medina.